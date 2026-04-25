16秒畫面曝光！美軍空襲涉嫌運毒船　累積182死

▲美軍攻擊一艘涉嫌走私毒品的船隻。（圖／翻攝自X@Southcom）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍24日再度出手，在東太平洋對一艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，造成2人死亡。這是美軍本月以來第6次出擊，自去年9月展開打擊行動至今，死亡人數已累計攀升至182人。

On April 24, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/FRHwqXsHm2 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 25, 2026

紐約時報、法新社報導，此次攻擊由美軍南方司令部司令杜諾文（Francis Donovan）下令執行。根據美國南方司令部公布的16秒影片，可見一艘船在水面上漂浮，隨後瞬間爆炸。該司令部在聲明中引用情報指稱，這艘船當時正行經已知的運毒走私路線，並從事毒品販運活動。

這已是美軍自去年9月對加勒比海及東太平洋展開打擊走私船隻行動以來的第53場襲擊行動，也是本月的第6起。川普政府至今仍未針對相關船隻涉及毒品走私一事提出任何具體證據。

然而專家強烈批評稱，這些攻擊行動非法，屬於法外處決，即便相關人員涉嫌從事犯罪行為，軍方也不得蓄意以不構成立即暴力威脅的平民為攻擊目標。