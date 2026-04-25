日本水質超乾淨？醫示警：夏天「1狀況」恐食物中毒

▲在日本若不想冒拉肚子風險，可先放水30秒以上，並煮沸後再飲用。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者劉維榛／綜合報導

日本飯店水龍頭到底可否生飲？旅日達人林氏璧表示，日本飯店自來水原則上可生飲，但仍要留意旅館標示與管線狀況，老舊飯店或蓄水槽供水可能不建議直接喝，尤其夏天恐有中毒風險。對此，他建議早上可先放水30秒以上，或煮沸後再喝，降低拉肚子風險，也能讓味道更順口。

林氏璧在臉書表示，近日被問到「去日本旅遊，飯店的水真的可以水龍頭開了就喝嗎？」身為旅遊達人的他指出，根據日本水道法，自來水檢驗項目相當嚴格，一般情況下，日本全國自來水是可以安全生飲的，也就是說，原則上是可以的，但也有例外。

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他直言，每個地方、每間旅館仍可能有差異，像是許多新旅館會在洗手台旁標示「飲用水」或「此水可以生飲」；但若是歷史較久、管線老舊，或使用蓄水槽供水的飯店，可能會標示「此水非飲用水」，建議旅客改喝熱水瓶或冰箱內礦泉水。

日本自來水很安全？達人揭「1風險」夏天更要小心



林氏璧透露，自己詢問身邊住在日本的朋友後，發現多數人平常在家不會直接生飲自來水，而是煮過、過濾後才喝，或另外購買礦泉水。

值得留意的是，東京「日本橋人形町消化器・內視鏡診所」院長石岡充彬醫師曾警告，日本自來水雖達安全標準，卻並非絕對無虞，特別是夏天更容易出問題。他解釋，日本水道水之所以能生飲，關鍵是水中的「殘留氯」能抑制、消滅細菌。但夏季氣溫高會讓氯氣快速揮發，若水龍頭長久未使用，管線內積水的氯濃度降低，細菌便可能趁機繁殖，造成腹瀉、嘔吐等食物中毒症狀。

至於該如何降低風險？石岡充彬醫師表示，夏季高溫可能讓水中殘留氯揮發，若水龍頭長時間未使用，管線內滯留水恐有滋生細菌風險，因此早上開水龍頭可先放水30秒以上，濾水器處理過的水不要久放，存水則務必冷藏並在24小時內喝完。

對林氏璧來說，他在日本旅館多半仍會煮沸再喝，除了衛生考量，主要是自來水中會有餘氯味道，煮沸後可以消散，喝起來比較順口，加上大多數日本飯店房內都備有快煮壺，非常方便。

總而言之，林氏璧坦言，出門在外最怕就是病從口入，因吃下不乾淨的水拉肚子，不但可能無法享用美食，甚至還可能要跑醫院，「原則上在日本旅館生飲是安全無虞的，但我個人不會建議大家總是這樣做！」