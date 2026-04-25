轉彎卡路口2機車打滑撞進貨車底盤！超慘畫面曝　父昏迷子受傷

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區鳳仁路今（25）日上午發生一起交通事故，胡姓男子駕駛自小貨車行經路口右轉時，疑似未遵守號誌紅燈右轉，加上另輛貨車在路口等著左轉，導致兩名機車騎士緊急煞車不及打滑撞上，其中一名騎士更不幸滑入貨車底部受困昏迷。消防局獲報後緊急出動破壞器材救人，目前傷者均已送醫治療。

鳳山分局交通分隊於今日上午10時48分許接獲報案，指鳳仁路110巷口發生多車碰撞事故。警方初步調查，67歲胡姓男子當時駕駛自小貨車沿鳳仁路264巷南向北行進，於鳳仁路口右轉時，鳳仁路快車道上有兩部直行機車，分別是51歲涂姓男子載著13歲兒子，以及27歲劉姓騎士，見狀閃避不及，雙雙打滑摔倒。

▲▼胡男駕駛小貨車行經路口時，疑似紅燈右轉，害兩名騎士緊急煞車不及打滑撞上，其中一名騎士還滑入對向貨車底部受困昏迷。（圖／記者吳世龍翻攝）

兩部機車隨後向前滑行碰撞胡男貨車，並連人帶車滑向另一部正欲左轉、由49歲紀男駕駛的自小貨車。其中51歲的涂男滑進紀男貨車底盤下無法動彈，情況一度危急。消防人員趕抵現場後，將受困車底的涂男救出。經初步檢視，涂男頭部撕裂傷、意識昏迷，而後座的13歲涂童與另一名劉姓騎士則全身多處擦挫傷，救護人員隨即將3人送往醫院急救。

經實施酒測，2名自小貨車駕駛酒測值均為0mg/L；涂男因傷勢無法進行呼氣酒測，已依規定抽血檢驗，劉男部分亦將進一步檢測。初步研判，本案疑為胡男駕駛之自小貨於號誌為紅燈時右轉所致，詳細肇事責任仍需調閱相關監視器影像並由交通大隊進一步分析

▲胡男駕駛小貨車行經路口時，疑似紅燈右轉，害兩名騎士緊急煞車不及打滑撞上。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲51歲的涂男滑入紀男駕駛的小貨車車底。（圖／記者吳世龍翻攝）