藍營議員初選規則爭議多　最高100%加權、新人「逐加權而居」難深耕

▲國民黨台北市松山信義市議員初選民調結果發佈會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉將在年底登場，國民黨近期陸續開始進行縣市議員黨內初選作業，但過程中卻引發黨內外不少討論，最大癥結點不外乎是「加權制度」。以目前規定，只要重新找一個選區就可以獲得新人加權，等於不鼓勵落選戰將深度經營，變相助長投機風氣；此外，制度上保障現任老將資格，僅有新人需要為了席次拚初選，等於選上後就拿到「長期飯票」，難以促進黨內的新陳代謝。

根據國民黨直轄市議員初選規則，首次參選者可加權30%；年齡加權部分，35歲以下可獲得70%加權、40歲以下可獲50%加權。若符合「35歲以下、首度參選」，合計獲得100%的民調加權，可以輕鬆拉開與黨內對手的差距。

其中，「首次參選」規定並非指有無參選經驗，而是在規定是否首次投入擬參選的選區；也就是說，本屆在A區參選，下屆換至B區參選，仍可獲得首度參選的30%加權。對於每通電話錙銖必較的初選，30%加權影響重大，這樣的規定等於要新人「逐加權而居」，為了加權不斷換選區，不鼓勵新人深度經營選區。

就以這次松山信義初選的結果來看，李明璇、楊智伃符合「35歲以下、首度參選」條件合共獲得100%加權；年紀在5人中排第3的滿志剛，資深幕僚出身，但因非初次參選、年齡超過40歲，0加權。反觀里長出身的李煥中59歲、資深幕僚許原榮也已超過50歲，但因初次參選，都可獲得30%的新人加權。

黨內人士說，現行「現任優先、新人對決」（N+1）的制度設計下，青年加權比重過高，未必真的能達到保障青年參政的初衷，反而可能壓縮具備實力者的出線空間。

該人士說，特別是對於長期投入公共事務的幕僚而言，歷經多年累積專業與人脈後投入選舉，卻可能因年齡略長，在加權機制下反而處於不利地位，必須承擔制度偏誤，與資歷和經營都尚未成熟的競爭者同場較量。

事實上，國民黨內部對於初選制度的公平性，從民調方式到加權，都有過不少討論，身兼台北市議長與市黨部主委的戴錫欽日前提到，應重新討論民調三七制是否繼續維持，或改採全民調做為唯一方式，減少爭議。議員游淑慧也拋出「為黨服務經歷加權」的構想，避免資深幕僚因「我的不年輕，是因為幫黨在服務」，導致遺憾發生。

「青年加權制度的核心，不應僅止於『選出年輕人』，而是應確保能產生具備問政能力與公共格局的民意代表。」長期參與地方選務人士觀察，要從幕僚走向政治人物，本就需要時間淬鍊與實務累積；若單純以年齡做為高度加權標準，能力尚未成熟的人選過早投入選舉，恐會有揠苗助長的反效果，甚至削弱對選區經營與個人能力培養的重視。

選務人士說，青年加權制度確有檢討必要。當青年挑戰現任者時，提高加權比例以鼓勵世代交替，具其正當性；然而，在青年世代彼此競爭的情境下，現行最高達100%的加權設計，顯然仍有調整空間，應回歸能力與表現導向，以確保制度的公平性與長期發展。

▲國民黨、民進黨初選制度比較。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）