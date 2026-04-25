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翻男友身分證「見前妻名字」她錯愕！一票狂勸：直接問

▲▼ 身分證 。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO發現男友身分證上，仍有「前妻」的名字。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文求助，表示與男友從認識到交往，大約快5個月，卻意外在對方身分證背面發現「前妻」的名字，這讓她非常錯愕，內心也很在意，但她實在不知道該怎麼開口才好。貼文曝光後，引發熱烈討論，不少網友都直呼，「先自保吧你，頭腦不是很好」、「男朋友在騙你，你也在騙自己」。

翻男友身分證「見前妻名字」

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這名女網友在Dcard上，以「男友身分證後面還有前妻的名字」為標題發文。原PO透露，自己與男友從認識到交往，大約快5個月。某天，她突然心血來潮，翻看了男友的身分證，沒想到一看到背面，卻赫然發現配偶欄上依然印著男友「前妻」的名字。

原PO接著表示，看到身分證上的名字後，她不禁猜想，雙方是不是還沒有離婚？由於她內心非常在意，因此想知道自己是否該追問？還是順其自然就好？畢竟她雖然在意，但又不知道該如何開口。

網友狂勸直接問！

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「那不叫前妻，叫做正宮」、「就是還沒離婚，我男友也有前妻，我當時是看那個身分證換發日期，確定他們什麼時候離婚的，建議你可以婉轉問他跟他前妻的問題，可以說不小心看到他身分證之類的」、「一定就直接問，而且最好是訊息問，如果他真的還沒離婚，至少有證據你不知情」、「哪天你男友的老婆告你，你就知道自己是不是小三了」、「還沒離婚，不管有沒有分居，在法律上都是正宮」。

原PO則說，男友的前妻外遇，且是雙方分開了，她才認識男方，她非常確定兩人已經分居。其他網友則建議，「等真正離婚再跟對方有聯絡，你才能保護你自己」、「那你要確定有離婚欸，不要到時候吃上官司，離婚會換身分證吧」、「不管是不是女方先外遇，現在身分證上有名字，他們就是還沒離婚，你的身分就是小三。所以不管是為了自保還是其他的，勸你遠離這個男人」。

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