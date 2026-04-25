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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

同台侯友宜、李四川變「二打一」？　蘇巧慧：為新北好的心都一樣

▲蘇巧慧、李四川出席新北城市祈禱餐會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇巧慧、李四川出席新北城市祈禱餐會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（25日）一同參與新北城市祈禱午餐會。媒體問蘇巧慧，今天這樣是否是「2打1」的局面？蘇巧慧表示，她有特別跟李四川問好，但在祈禱的時候，沒有辦法有太多的互動，不過相信「為新北好」的心情，大家一定都是一樣的。

李四川近日受訪時表示，現在選戰像是「1個人對付2個人」，也就是除蘇巧慧外，對手包含前台北縣長蘇貞昌；蘇巧慧則回應「蘇縣長已退休」；不過，蘇巧慧今出席新北城市祈禱午餐會，同台侯友宜與李四川，媒體笑稱今天是否有「2打1」之感？

蘇巧慧回應，每個競選團隊都有各自的成員，大家就各自努力，她的競選團隊就是最有創意、最有活力的一個團隊，所以他們會繼續努力，讓市民看到他們能為新北市帶來的改變，希望這個城市越來越漂亮。

蘇巧慧也說，今天一大早到中和跟登山的朋友問早、問好之後，剛剛到烏來參加烏來的全區運動會，還跟阿嬤們一起跳舞，結果阿嬤跳得比她還要好，大家也一起努力跟上。今天活動是受董事長的邀請，一起來「城市祈禱餐會」，一起為這個國家祈福，希望未來台灣也好、新北也好，大家都能夠更好。

媒體追問，是否有跟李四川有互動？蘇巧慧說，「我剛剛有特別跟川伯問好，不過因為座位的關係，所以大家在祈禱的時候，沒有辦法有太多的互動，不過我相信『為新北好』的心情，大家一定都是一樣的」。

▲蘇巧慧、李四川出席新北城市祈禱餐會。（圖／記者林敬旻攝）
 

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