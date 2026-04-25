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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5/19立院表決賴清德彈劾案　總統府：總統一向坦坦蕩蕩

▲▼總統賴清德接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

立法院朝野各黨團昨協商後達成共識，5月19日上午10時進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，門檻要76位立委同意。對此，總統府發言人郭雅慧今（25日）回應，總統一向都坦坦蕩蕩的，也非常認真做事，「我們比較注意的是，希望國會能夠趕快也做正事」，總預算躺了8個月，好不容易現在終於付委要進入到審查了。

立法院將在總統賴清德就職滿二周年前一天的5月19日上午10時，進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，門檻為全體立委三分之二票數，也就是76位立委同意，投票時間1小時。

去年底，行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，國民黨團、民眾黨團隨即對賴總統啟動彈劾案程序，去年12月26日表決通過彈劾案相關事務及時程。彈劾程序上，已經於今年1月14日、15日舉行公聽會，5月13日、5月14日將舉行第二次審查會。

對此，郭雅慧表示，總統一向都坦坦蕩蕩的，也非常認真做事，「我們比較注意的是，希望國會能夠趕快也做正事」，總預算躺了8個月，好不容易現在終於付委要進入到審查了。

郭雅慧也提到，另一部分，國民黨到中國去順利回來了，是不是能夠趕快以這個國家急迫的事情，在立法院當中辦正事，讓國家運作順利上軌道？

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