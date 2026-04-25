模里西斯官員稱「未批過飛航許可」？　總統府：扭曲事實非常不可取

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德原定出訪史瓦帝尼，但因中國施壓，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。部分藍營名嘴引述所謂模里西斯媒體報導，指稱該國從沒同意台灣的飛航申請。對此，總統府發言人郭雅慧今（25日）受訪時表示，如果再有人要刻意地以被施壓第三國的名義，編造故事、扭曲事實，這是非常不可取的，這是非常明顯的造謠。

郭雅慧表示，這幾天接連民主友盟的聲音都很清楚表達了在國際立場，共同都認為這是來自中國施壓，民主友盟也表達明確立場，反對北京以政治施壓讓第三國臨時變更航權。

而事發至今，包括美國、日本、法國都發聲力挺，郭雅慧回應，誠摯地感謝這幾天，包括從美國國務院以及歐盟、日本、德國還有法國，接連國際這三天都表態力挺台灣。當然這也證明在國際潮流的共識，確實就是一件中國的政治施壓，干擾了正常外交的行為。

郭雅慧強調，台灣未來會持續地跟理念相近的民主友盟共同攜手，持續維持民主價值，「當然，中國越打壓，世界越看見台灣」。

至於前民眾黨主席柯文哲稱，賴總統這一次出訪受阻「說不定很開心」，郭雅慧表示，台灣是主權獨立的國家，總統代表國家出訪友邦，而且是參加友邦重要的慶典，這是再自然不過的正常的外交交流。

郭雅慧強調，中國沒有權利、也沒有理由可以進行干預，至於中國這樣的施壓，國內政黨領袖應該是要跟國家站在一起，「維護國家尊嚴是很重要的」，國家尊嚴也不分藍綠，一起團結對外，才會讓台灣的發聲更有力量。