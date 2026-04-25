侯友宜祈禱會談「交棒」　點名要交給做實事的人力挺李四川

▲新北市長侯友宜出席新北城市祈禱餐會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川今（25日）出席2026年新北市城市祈禱午餐會，民進黨參選人蘇巧慧則隨後抵達。侯友宜致詞時特別提到，今年是他最後一年以市長身份參加，但感謝有信仰的力量，讓大家凝聚所有的向心力，「我們絕對把棒子交好，交到做實事的人，踏實做事的人」。話中力挺李四川意味濃厚。

侯友宜致詞時表示，沒想到今年已經第五年了，他每年都來，在耶穌的照顧底下，以及各位祈禱會的好朋友們，給他滿滿的支持，讓新北市有愛，讓新北市不斷的持續發展，今年是他以市長身分最後一年來參與祈禱會，除了感謝外，也看到基督教文化交流協會信望愛幫助到很多弱勢的族群。

侯友宜提到，他身為新北市市長，不能辜負大家對新北市自己的支持，所以每一次來的時候，市府團隊都在這個地方，在牧師的祈禱、祝福，耶穌給大家的照顧，讓新北市更加的有力量。

侯友宜接著說，除了感謝以外，他也特別藉這個機會跟各位報告，新北市要找一個努力做事，不必要太多的言語，不需要有一些花俏，新北要的是一個踏實做事的人。市長是一個公務人員出身，其實他對政治並沒有那麼樣理解跟喜好，但是他只知道，唯有市民要的，他們全力把它做好，除了耶穌給大家滿滿的祝福以外，大家要更加的努力。

侯友宜說，這幾年光在新店，安坑輕軌做好、環狀線做好，淡江大橋做好，淡海輕軌有做好，今年包括三鶯線做好，還有新店大開發，十四張的聯開案也都招標出去了，城市的建設很多，沒有辦法在這個時候一一來跟各位報告，「但是我只知道，因為有你們，我們有信仰的力量，讓我們凝聚所有的向心力，我們絕對把棒子交好，交到做實事的人，踏實做事的人，我相信這樣一個城市才會繼續更加的偉大」。

▲新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川出席2026年新北市城市祈禱午餐會。（圖／記者崔至雲攝）