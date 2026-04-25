夏日森友大集合！池南暑期營隊2梯次　即日起熱烈報名

▲▼邀請孩子走進森林懷抱，展開一場充滿驚喜與探索的夏日冒險。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

深受家長與孩子喜愛的暑期兒童生態探索營即將開放報名！林業及自然保育署花蓮分署今夏精心規劃兩梯次、為期四天三夜的自然體驗活動由池南自然教育中心設計帶領，邀請孩子走進森林懷抱，展開一場充滿驚喜與探索的夏日冒險。

首梯「夏日森友會3.0-藝術創作x立槳x溪流x生態觀察」四天三夜自然藝術創作營隊將於7月15至18日舉行，第二梯「趣，森活-童玩手作x立槳x溪流x野炊體驗」四天三夜生態探索營隊則在7月22日至7月25日登場。

活動內容豐富多元，包含走訪池南國家森林遊樂區、國立東華大學及青陽農園，體驗立式划槳、溪流探索、野生動植物觀察，並在夜間尋訪神秘的森林精靈，同時品嚐來自花東縱谷純淨土地的特色風味餐。池南自然教育中心期望透過結合創意與趣味的學習體驗，讓孩子在自然環境中自在成長，培養觀察力與探索精神，留下難忘且充實的夏日回憶。

花蓮分署長期致力於森林經營與自然保育，肩負國土保安、野生動物保護及生物多樣性維護的重要使命，同時積極推廣永續森林生態系的價值。池南自然教育中心自成立以來，更是扮演著推動永續林業政策的關鍵角色，成為東部優秀的環境教育基地。

為讓更多人親近大自然、感受森林的魅力，中心精心規劃一系列寓教於樂的課程與活動，深受各界好評。今年夏天，池南自然教育中心將再次推出備受期待的暑期營隊，透過專業環教師的引導，帶領孩子們探索森林生態、認識傳統智慧，學習正確與自然共處的方式，讓每一位參與的孩子都能在歡笑與學習中，感受大自然的魅力與價值。





兩梯次營隊活動即日起開始接受報名，錄取名額依報名先後順序受理審核，額滿為止。活動對象為9月開學後升國小四至六年級及國中一年級學生，二梯次營隊活動各開放35位名額。

「夏日森友會3.0」營隊活動費用為7,999元，報名網址：https://reurl.cc/lpg3Oq 。「趣，森活」營隊活動費用為7,999元，報名網址: https://reurl.cc/N2Q1b9 。暑期營隊名額有限，歡迎家長踴躍報名，讓孩子在綠意盎然的森林中度過一個難忘的夏天！



請由台灣山林悠遊網池南自然教育中心頁面線上報名，首次使用報名系統者，須先註冊為會員。相關活動資訊可查詢池南自然教育中心臉書粉絲團也可電詢中心教育推廣組（03）864-1594#15。

