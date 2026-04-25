同事不喜歡伴手禮！「下秒1舉動」她錯愕：是我謹慎過頭？

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同事「不喜歡伴手禮」直接丟垃圾桶　她愣：是我謹慎過頭？

▲▼禮物,驚喜,紙袋,袋子,包裝,禮品。（圖／pixabay）

▲收到不喜歡的伴手禮，會怎麼處理？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文分享職場觀察，表示自己習慣無條件先收下同事出國帶回來的伴手禮，即使不喜歡也會私下處理，然而，她發現現在辦公室有三分之一的同事，都會當面拒絕、直接退還伴手禮，讓她相當震驚，所以想知道其他人遇到類似情況都會怎麼處理？貼文曝光後，引起討論。

伴手禮不喜歡也會收下

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這名女網友在Dcard上，以「不喜歡的伴手禮會當面丟掉或退還嗎」為標題發文。原PO表示，自己是工作3年的職場菜鳥，以前在學校時，若同學帶伴手禮回來，大家通常都會先收下，如果真的不想要，則事後轉送、帶回家或私下處理掉。她的出發點是認為別人用心準備了，當面拒收會造成困擾，且也不想讓送禮者覺得心意被糟蹋。

直白喊「不喜歡」甚至丟垃圾桶

但原PO接著透露，現在辦公室同事處理伴手禮的方式卻讓她很訝異。有三分之一的同事會當著送禮者的面直言「我不喜歡這個，不用給我」或「這沒有很好吃」，若是送禮者直接放在桌上，不想要的人則會退還，甚至直接丟進辦公室的垃圾桶。由於這種情況在辦公室時常出現，因此她不禁懷疑自己是不是謹慎過頭？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不是你太敏感，純粹是他們沒禮貌而已，然後如果我是你的話，之後絕對不會買伴手禮了，省起來去買自己喜歡的東西」、「你是正常人要堅持住啊！而且把伴手禮直接丟垃圾桶實在誇張欸，這環境風氣是這樣的話，我不會買伴手禮過去，花錢還要被嫌，腦袋壞掉才買」、「如果你有出去玩，就不要帶伴手禮，完全不值得」、「太扯了吧，有夠沒禮貌的，你的觀念是正確的，不要懷疑」。

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關鍵字：

伴手禮同事Dcard

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