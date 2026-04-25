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「媽媽手」不只按痛點　中醫師經絡遠端下手效果快可根治

▲▼中醫師郭耿彰表示，「媽媽手」並非媽媽專利，任何長時間重複使用手部的人，都可能罹患。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼中醫師郭耿彰表示，「媽媽手」並非媽媽專利，任何長時間重複使用手部的人，都可能罹患。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

手腕一用力就痛、連拿筷子都卡卡，許多民眾以為只是小毛病，撐一撐就會好，結果越拖越嚴重。門諾醫院中醫科醫師郭耿彰指出，俗稱「媽媽手」的狹窄性肌腱滑膜炎，初期就應介入治療，否則疼痛可能從手腕一路擴散到手肘甚至頸部、脊椎。他採用「遠絡醫學」調理，從上下游疏通氣血效果更快。
 
郭耿彰表示，疼痛的位置往往只是結果，「我不太直接按痛點，而是從相關經絡下手，例如患處在肺經或大腸經，先從其他經絡著手幫助氣血疏通。」臨床上常見患者疑惑「怎麼按的不是痛的地方？」，但治療後疼痛卻逐漸緩解。

▲▼中醫師郭耿彰表示，「媽媽手」並非媽媽專利，任何長時間重複使用手部的人，都可能罹患。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
「媽媽手」，醫學正式名稱為狹窄性肌腱滑膜炎，主要發生在大拇指靠近手腕處。當外展拇長肌與伸拇短肌的肌腱及滑膜發炎腫脹，會使原本狹窄的通道更加擁擠，導致肌腱滑動受阻，引發疼痛。常見症狀包括握物困難、手腕往小指側偏移時疼痛加劇，嚴重者局部甚至出現紅腫。
 
此病好發於30至50歲女性，發生率約為男性的6倍。常見原因包括長時間抱小孩、哺乳、擠乳、洗碗，以及反覆使用手腕與拇指的動作，如滑手機、打字、擰毛巾等。不過醫師也提醒，「媽媽手」並非媽媽專利，任何長時間重複使用手部的人，都可能罹患。

▲▼中醫師郭耿彰表示，「媽媽手」並非媽媽專利，任何長時間重複使用手部的人，都可能罹患。（圖／門諾醫院提供，下同）

郭耿彰醫師指出，媽媽手初期就應介入治療，否則疼痛範圍會逐漸擴大。

 郭耿彰觀察，多數患者初期症狀輕微，容易忽視。「一開始只是某些角度會痛，但很多人選擇忍，結果身體開始用其他部位代償，反而讓手肘、肩膀甚至脖子也跟著不舒服。」他強調，一旦疼痛範圍擴大，代表影響層面已不只局部，治療難度也會提高。

▲▼中醫師郭耿彰表示，「媽媽手」並非媽媽專利，任何長時間重複使用手部的人，都可能罹患。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼郭耿彰醫師指出，中醫治媽媽手從經絡遠端下手效果更快。

 在治療時，除了針灸調整經絡，他也會依患者狀況建議搭配護腕或肌貼固定關節，減少活動度，讓發炎組織有時間修復。「有些患者一兩次治療就有明顯改善，但如果回去還是維持原本的使用習慣，很容易復發。」

▲▼中醫師郭耿彰表示，「媽媽手」並非媽媽專利，任何長時間重複使用手部的人，都可能罹患。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
在預防方面，醫師建議避免長時間、重複、過度用力使用拇指與手腕。抱嬰兒時，應讓雙手平均分攤重量，避免聳肩、抬肘，或使用背帶，減少虎口負擔；滑手機或工作時，也應適時休息，避免固定姿勢過久。家人之間適度分擔照顧與家務，也有助於減少手部過度使用。
 
郭耿彰提醒，只要出現疼痛就應及早處理，「不要等到影響生活才就醫」。他強調，媽媽手雖常見，但透過正確治療與使用習慣調整，多數患者都能有效改善，甚至根治。
 

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