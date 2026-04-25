出席台北母娘文化季　蕭美琴：台灣人互助精神感動世界

▲副總統蕭美琴與台北市長蔣萬安一同參與2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陳家祥／台北報導

松山慈惠堂今（25日）舉行母娘文化季活動，受邀出席的副總統蕭美琴致詞時說，慈惠堂付出許多救人濟世努力，捐救護車、防災活動，「台灣人民之間互相協助幫忙的精神，也感動了世界許多其他國家，更願意來支持這個充滿善念的國家」。

蕭美琴說，很高興今天有機會在母娘慈悲的庇佑下，一起參與這場非常有意義的文化宗教活動；這麼多鄉親共同參與母娘文化季，讓她感受到台灣社會溫暖，及信仰帶給我們彼此扶持及安定的力量。

蕭美琴提到，松山慈惠堂一直以來是地方重要信仰中心，透過佈道、慈善、教育和傳承，將宗教的信念轉化為對社會弱勢的關懷，「這份無私奉獻的心，正是大家長期打拼，為台灣社會注入活力的心血」。

蕭美琴說，今年的活動主辦單位更用最有活力的方式，讓更多年輕世代能走進文化現場，這就是最好的傳承，讓宗教與台灣文化在跨世代參與中不斷延續。

「我們生活在好山好水的台灣，而台灣也是宗教的福地。」蕭美琴表示，在這小小的地方，有許多不同的宗教信仰、也有許多不同理念看法的百姓，但大家都有個共同點，就是善念與慈悲將大家串在一起。

蕭美琴說，國家經常面對天災考驗，尤其氣候變遷影響下，台灣山高水急，光是去年莫拉克風災、花蓮馬太鞍溪災難，除了敬天、祈福上天庇佑外，同時要自助人助相互幫忙。

蕭美琴提到，謝謝地方宮廟，慈惠堂付出許多救人濟世努力，捐救護車、防災活動，「台灣人民之間互相協助幫忙的精神，也感動了世界許多其他國家，更願意來支持這個充滿善念的國家」。

蕭美琴表示，為了保護自己，政府也在全台發送台灣全民安全指引，也就是俗稱的小橘書；也舉辦多場宣講會，要特別謝謝松山慈惠堂，在這場活動上全力相挺，上個月才跟內政部共同辦理防災宣講，教導大家正確防災知識，提升發生各式各樣挑戰時，自救及互助能力，也要鼓勵所有鄉親踴躍參與防災士的培訓。

「台灣的守護需要政府投入更需要民間參與。」蕭美琴說，像慈惠堂這樣穩定的民間信仰中心及社區力量，透過公私協力，才能把台灣安全防護做得更牢固。

除了守護安全外，蕭美琴說，慈惠堂在公益慈善上的行動力更是大家有目共睹。再過兩週就是母親節，蕭也特別感恩天下所有媽媽的辛苦跟付出，也是母娘慈悲精神，祝福大家母親節快樂。

▲▼松山慈惠堂今（25日）舉行母娘文化祭活動，包括副總統蕭美琴、民進黨秘書長徐國勇以及台北市長蔣萬安、立委沈伯洋皆受邀出席。（圖／翻攝自共訊）