奇美醫院推健康教練制度　讓醫囑走進長輩日常生活

▲奇美醫院推動健康教練課程，吸引跨領域專業人士參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著台灣邁入超高齡社會，慢性病、肌少症及跌倒風險已成為影響長者生活品質的重要關鍵，奇美醫院25日正式推出「健康教練種子教師課程」，結合「健康台灣・深耕計畫」，透過專業醫護團隊領軍，導入國際健康教練制度，將醫療建議轉化為可落實的生活行動，讓健康真正走入家庭與社區。

奇美醫院指出，臨床上醫師常提醒民眾應規律運動、均衡飲食，但真正的難點在於缺乏持續執行的動力與陪伴，導致生活型態難以改變。為補足這塊「最後一哩路」，此次課程吸引近300名跨領域專業人士參與，透過健康教練制度，讓健康不再停留於診間，而是融入日常生活。

在專業培育方面，奇美醫院積極建立生活型態醫學師資，目前已有7名醫師及8名醫事人員取得美國生活型態醫學會認證，成為國際專科醫師與專業人員；同時，深耕計畫相關團隊亦完成美國糖尿病照護與教育專家協會（ADCES）認證的糖尿病預防生活型態教練培訓，建立完整專業基礎。

奇美醫院院長林宏榮表示，面對高齡與慢性病問題，單靠醫療處置已不足以應對，必須從生活型態著手。「健康教練」並非取代醫療人員，而是依循醫囑，陪伴長者與民眾在生活中實踐飲食、運動及作息調整，協助跨出最困難的第一步。

此外，課程亦導入「長者健康整合式功能評估（ICOPE）」作為核心工具。家庭醫學部副部長黃駿豐指出，ICOPE可從功能、行動能力、營養、視力、聽力及心理等六大面向全面評估長者健康，協助及早發現問題並介入。未來透過培育的健康教練種子教師深入社區，結合評估與陪伴，建立完整健康支持系統。



奇美醫院表示，未來將規劃40小時完整訓練課程，強化學員在行為改變引導上的實務能力，期盼透過健康教練的擴散，讓「健康老化」不再只是口號，而能在社區中真正實踐，陪伴更多民眾一步步走向健康生活。