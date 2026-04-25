母娘文化季同框沈伯洋　蔣萬安：偉大城市重要的是人心溫暖彼此守護

▲副總統蕭美琴與台北市長蔣萬安一同參與2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

松山慈惠堂今（25日）舉行母娘文化季活動，台北市長蔣萬安、立委沈伯洋兩人在被列為年底選舉可能的對手後，兩人首度同框。蔣萬安致詞時說，母娘信仰不單只是宗教，更是許多民眾心靈的寄託及精神依靠，「夜再暗，都有母娘慈輝映照」，這樣的精神正是台北一路走來的寫照，不斷警惕他，「一座偉大的城市不能只有政策擘劃或建設推動，更重要是人心的溫暖及彼此守護」。

蔣萬安致詞時說，每年此時他都非常期待，這不只是一場宗教盛事，更是凝聚人心、安定社會的重要力量。母娘信仰不單只是宗教，更是許多民眾心靈的寄託及精神依靠。從郭堂主承領母娘天命之後，救人無數、神威遠播，充分體現一句話：夜再暗，都有母娘慈輝映照。

▲松山慈惠堂母娘文化季活動，台北市長蔣萬安與2026市長選舉可能對手、立委沈伯洋首度同框。（圖／翻攝自共訊）



蔣萬安說，這樣的精神正是台北一路走來的寫照，不斷警惕他，「一座偉大的城市不能只有政策擘劃或建設推動，更重要是人心的溫暖及彼此守護」。

蔣萬安表示，2008年開始，松山慈惠堂舉辦母娘文化季至今19屆，透過文化慈善公益持續弘揚金母信仰，今年兩週前特別先舉辦淨山健走，下週也有音樂會，且今年再次邀請國寶級大師葉俊男創作巨型米龍，總策劃告訴他「有3萬斤的米」，要將信仰轉化為壯觀的當代藝術。

蔣萬安說，也要再次感謝松山慈惠堂，再次捐贈台北市政府消防警備車、高頂救護車及資源回收車；也捐贈很多團體包括醫院、學校等，許多必須的物資。

蔣萬安也再一次提到，非常感謝松山慈惠堂，前年台北市東園國小少棒隊當時他們缺一台交通車，校長募款四處碰壁，因此他聯繫慈惠堂後二話不說即刻願意支持贊助。

「這讓東園國小在去年國內比賽過關斬將，到美國參加威廉波特，去年更贊助東園出國經費，在美國一路過關拿到世界冠軍，成為台灣之光，真的是母娘慈悲。」蔣萬安提到，小選手回國後也到慈惠堂還願，令人非常感動。所以今天再次參加母娘文化季，祈求母娘繼續保庇地方，讓台灣風調雨順、國泰民安。