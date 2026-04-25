欠218萬勞保費不繳「還出國爽玩」　宜蘭女董慘被送守所管收

▲宜蘭一名女子積欠勞保費，具履行能力卻刻意不還款，遭聲請管收獲准。（圖／翻攝自Google map）

記者葉品辰／宜蘭報導

宜蘭74歲黃姓女老闆積欠勞保費逾218萬元未繳，法務部行政執行署宜蘭分署查出，黃女雖同意分期繳納，但繳了幾次就拒繳，期間不僅出國旅遊，還轉走帳戶內的百萬元資金，認定其具履行能力卻刻意不還款，23日訊問後當場予以留置，並向法院聲請管收獲准，將她送往看守所管收。

宜蘭分署指出，黃女過去曾任台北市一間物業管理公司負責人，因公司積欠勞保費用達218萬餘元，且無財產可供執行，依法改向時任負責人追償。案件自2023年起陸續移送執行，黃女曾於2024年間申請分期繳納，但未依約履行，分期資格遭廢止。

執行官進一步查出，黃女在分期中斷後，仍有資金調度行為，包括於去年出國旅遊，並將帳戶內約100萬元資金轉至他人公司帳戶，顯示並非無力清償。

前日上午，黃女自行前往宜蘭分署處理繳款事宜，原打算如往常繳交部分款項，但經行政執行官訊問後，對資金流向無法提出合理說明，也未提出具體還款計畫，甚至聲稱自己只是公司掛名負責人，試圖切割責任，但未被採信。

執行官認定，黃女已符合「有履行能力卻不履行」及「隱匿、處分財產」等要件，當場裁定留置，並向宜蘭地方法院聲請管收獲准。

宜蘭分署強調，對於刻意規避公法債務、甚至轉移財產的義務人，將依法採取強制手段，包括限制出境、拘提及管收等措施，呼籲民眾正視欠款問題，避免承擔更嚴重的法律責任。