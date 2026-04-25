屎尿淹到腰！　澳女「摔進糞坑」受困3小時

▲澳洲女遊客摔進糞坑裡。（圖／翻攝自Facebook／Action for Alice 2020）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲內陸發生一起驚悚的受困意外！一名女子與家人進行公路旅行，中途下車準備上廁所，沒想到腳下的建築地基竟突然崩塌，導致她整個人瞬間栽進下方的糞坑，惡臭污水一度深及腰部，她就這樣在屎尿堆中受困整整3小時，才在路過民眾的幫助下狼狽脫困。

地基突崩毀 女遊客栽進糞坑「屎尿淹到腰」

根據《衛報》報導，這名女子當時正與丈夫和兩名孩子進行公路旅行，準備從達爾文（Darwin）開車返回坎培拉（Canberra）的家中。沒想到，當一行人行經愛麗絲泉（Alice Springs）西南方約145公里的漢伯里隕石保護區（Henbury Meteorites Conservation Zone）停下來解決內急時，意外就此發生。

北領地當局指出，女子使用的「旱廁」（pit latrine）因不明原因突然塌陷，導致她整個人瞬間跌進收集排泄物的深坑中，污水與糞便直接淹到她的腰部。她就這樣受困在惡臭糞池中長達3小時，直到一名路過的技工協助，才終於獲救。

出動車輛拉人 營救過程滿布尿布與糞便

據悉，女子的丈夫在事發後焦急地向路人求救，幸好遇到一名熱心的當地師傅。這名師傅先將繩索垂降到糞坑內讓女子抓穩，接著利用自己的車子作為動力，這才成功將女子從深坑中拉出來。

一名目擊者向媒體透露，整個營救過程耗費了45分鐘，過程相當艱辛。目擊者更驚恐地描述，那個糞坑內除了排泄物之外，還充斥著大量的尿布與尿液。女子獲救後被緊急送往醫院檢查，所幸並未受重傷。

並非首例 澳洲曾多次發生「糞坑意外」

事實上，這種在偏遠地區、營地常見的簡易廁所，在澳洲已非首次傳出意外。2024年7月，維多利亞州也有一名男子受困糞坑，最後靠著消防員拆解廁所才救出；2012年，昆士蘭州一名65歲婦女也曾跌入糞坑導致腿部骨折，最終由直升機吊掛送醫。

類似意外在國際間也曾造成悲劇。南非在2014年與2018年分別發生學童因校園糞坑倒塌而溺斃的事件，引發社會關注。目前負責監管職安的北領地工安局已接獲通報，將針對此次意外展開進一步調查。