陸飯店「一通電話」毀婚姻！人妻氣炸公審　業者嚴正聲明

▲中國一名人妻與小王在飯店開房間偷情，她氣憤指控飯店事後去電回訪，害她形跡敗露被離婚。（示意圖，unsplash）

文／鏡週刊

中國山西大同一名女子偷吃被抓包，竟然把帳全算在飯店頭上。她在社群平台痛批飯店的回訪電話害她行程曝光，弄到老公要離婚、情夫被嚇跑，還失去孩子撫養權，憤而要求飯店必須出面給個交代。

痛批一通電話害夫離子散

據陸媒報導，一名董姓女子入住大同某飯店後，隔天在評論區火力全開，抱怨飯店為求好評狂打電話害她家庭破裂，「就是你這個電話，害我這幾天全部暴露！」她怒批飯店方在不對的時間致電害她行蹤敗露，毀了她的婚姻，現在不只老公翻臉要離婚、小孩被抱走，連原本溫存的情人也嚇到人間蒸發，對飯店的騷擾行為表達強烈譴責，「這個事我必須要個說法！」

飯店備妥資料回擊

針對指控，涉事飯店迅速澄清，指出回訪是標準流程，且重點在於當天電話根本沒接通。飯店嚴正聲明，所有聯繫都旨在提升服務品質，並不存在脅迫給予好評或侵犯個人隱私的情況，並備妥通話紀錄隨時準備對質。飯店員工受訪時更是一頭霧水，直言電話都沒接，外流行蹤的說法根本站不住腳，推測女子可能記錯飯店或刻意找麻煩。

網友讚飯店做功德

此事件也讓網路輿論炸開鍋，多數人認為女子是想找墊背，「自己偷吃還要飯店背鍋？這邏輯太神了...」「飯店好冤枉，正常回訪變成了拆散家庭的兇手」。另外，也有網友落井下石調侃，「情人不敢接電話才是重點吧！笑死」，更有人毒舌點評，飯店這通電話簡直是做功德，「求老公心裡陰影面積，還好有這通電話（？）讓真相大白」。



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