　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸飯店「一通電話」毀婚姻！人妻氣炸公審　業者嚴正聲明

妻偷吃翻車怪飯店！行蹤敗露被離婚竟賴「一通電話」 業者回擊了

▲中國一名人妻與小王在飯店開房間偷情，她氣憤指控飯店事後去電回訪，害她形跡敗露被離婚。（示意圖，unsplash）

文／鏡週刊

中國山西大同一名女子偷吃被抓包，竟然把帳全算在飯店頭上。她在社群平台痛批飯店的回訪電話害她行程曝光，弄到老公要離婚、情夫被嚇跑，還失去孩子撫養權，憤而要求飯店必須出面給個交代。

痛批一通電話害夫離子散

據陸媒報導，一名董姓女子入住大同某飯店後，隔天在評論區火力全開，抱怨飯店為求好評狂打電話害她家庭破裂，「就是你這個電話，害我這幾天全部暴露！」她怒批飯店方在不對的時間致電害她行蹤敗露，毀了她的婚姻，現在不只老公翻臉要離婚、小孩被抱走，連原本溫存的情人也嚇到人間蒸發，對飯店的騷擾行為表達強烈譴責，「這個事我必須要個說法！」

飯店備妥資料回擊

針對指控，涉事飯店迅速澄清，指出回訪是標準流程，且重點在於當天電話根本沒接通。飯店嚴正聲明，所有聯繫都旨在提升服務品質，並不存在脅迫給予好評或侵犯個人隱私的情況，並備妥通話紀錄隨時準備對質。飯店員工受訪時更是一頭霧水，直言電話都沒接，外流行蹤的說法根本站不住腳，推測女子可能記錯飯店或刻意找麻煩。

網友讚飯店做功德

此事件也讓網路輿論炸開鍋，多數人認為女子是想找墊背，「自己偷吃還要飯店背鍋？這邏輯太神了...」「飯店好冤枉，正常回訪變成了拆散家庭的兇手」。另外，也有網友落井下石調侃，「情人不敢接電話才是重點吧！笑死」，更有人毒舌點評，飯店這通電話簡直是做功德，「求老公心裡陰影面積，還好有這通電話（？）讓真相大白」。


更多鏡週刊報導
一張交通罰單勾起女人直覺　人妻驚覺尪劈三女還爽玩情趣用品
洗髮區淪砲房！人妻美髮師偷吃熟客　綠帽夫裝監視器目睹激戰57次
帶小三白沙屯媽祖進香「享極樂約砲之旅」　元配崩潰4個月次數達36次！憤而提告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 8632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前線烏兵「斷糧17天」！　瘦剩皮包骨僅50kg
怪異畫面曝！台鐵員工搬渡板「猛插車廂3下」　乘客同事都看傻
《浪姐7》范瑋琪組墊底竟全員晉級！　網轟各跳各的
沒對手！確定同額競選　黃捷將成下屆民進黨高雄黨部主委
旭山動物園恐無限期休園！　30多歲人妻遭「棄屍焚化爐」
TPASS回饋今入帳落空「26萬通勤族」苦等　預算放行仍領不
銀行搶匪挾女經理「下秒鋼珠掉出來」！　警壓制救人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

藥單誤打一天84顆　陸大媽吃42顆後才發現不對

陸飯店「一通電話」毀婚姻！人妻氣炸公審　業者嚴正聲明

巴基斯坦太空人赴中國受訓　將登上中國空間站

路透：美國務院示警　DeepSeek等中企涉竊AI模型

陸男大生戴假髮潛入女宿　躲廁所「偷原味內衣」轉賣

重慶官場大風暴！貪官入獄確診愛滋　淫亂後宮現形

私密片感情爭議再起！　正妹網紅駁出軌：男人只是調劑品

陸宣布開放陸客自由行　羅文嘉：去年2月我方就發函對岸

陸要求增加兩岸直航點　海基會：沒客人的虧損誰承擔？

機器人表演突熊抱學生妹Coser不放　工作人員急上前拉開

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

藥單誤打一天84顆　陸大媽吃42顆後才發現不對

陸飯店「一通電話」毀婚姻！人妻氣炸公審　業者嚴正聲明

巴基斯坦太空人赴中國受訓　將登上中國空間站

路透：美國務院示警　DeepSeek等中企涉竊AI模型

陸男大生戴假髮潛入女宿　躲廁所「偷原味內衣」轉賣

重慶官場大風暴！貪官入獄確診愛滋　淫亂後宮現形

私密片感情爭議再起！　正妹網紅駁出軌：男人只是調劑品

陸宣布開放陸客自由行　羅文嘉：去年2月我方就發函對岸

陸要求增加兩岸直航點　海基會：沒客人的虧損誰承擔？

機器人表演突熊抱學生妹Coser不放　工作人員急上前拉開

同台侯友宜、李四川變「二打一」？　蘇巧慧：為新北好的心都一樣

母親節蛋糕盤點！法朋聯名香檸青抹戚風　LADY KELLY推康乃馨造型

中科二林帶動彰化3鄉鎮房價　縣長祭「3多優勢」吸引LaLaport

Tory Burch Charlie包爆紅預備中！款式太多＋容量剛剛好通勤約會都好搭

家中人瑞加總超過三百歲　潘若迪百歲父遺願曝光

模里西斯官員稱「未批過飛航許可」？　總統府：扭曲事實非常不可取

不老生化人！詹皇再度超越自我　改寫季後賽最老單場25分球員紀錄

侯友宜祈禱會談「交棒」　點名要交給做實事的人力挺李四川

藥單誤打一天84顆　陸大媽吃42顆後才發現不對

同事不喜歡伴手禮！「下秒1舉動」她錯愕：是我謹慎過頭？

【快嚇鼠】舍監＋男同學合力圍捕！　老鼠憑實力上演「密室逃脫」

大陸熱門新聞

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

重慶官場風暴！貪官入獄確診愛滋　淫亂後宮現形

正妹網紅駁出軌：男人只是調劑品

穿睡衣女子買55萬黃金首飾 店員察覺不對勁果斷報警

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務 「要錢不要命」平台強制下線240次

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

飯店「一通電話」毀婚姻！人妻氣炸公審　業者嚴正聲明

機器人表演突熊抱學生妹Coser不放 工作人員急上前拉開

媽媽袋子裡查出陸護照！他依親定居遭廢止

魚缸有鱷魚還逼主播泡下去　博主遭封號

陸男大生戴假髮潛入女宿　偷原味內衣轉賣

陸村支書開推土機活埋村民 陸網瘋傳影片：什麼年代了？還有這事兒

52歲男「整日疑妻出軌」竟是患神經梅毒

陸影業巨頭華誼兄弟「被申請破產」 8年巨虧80億...還不起千萬債務

更多熱門

相關新聞

台南人妻外遇同事　夫翻出保險套崩潰提告

台南人妻外遇同事　夫翻出保險套崩潰提告

台南一名人夫回娘家時，從垃圾袋中發現有保險套以及擦拭體液的衛生紙團，逼問妻子以後她坦承跟同事外遇，人夫提告後，台南地院判妻子跟小王應連帶賠償30萬元。

差42歲爺孫戀！61歲富商「高調娶19歲新娘」

差42歲爺孫戀！61歲富商「高調娶19歲新娘」

席漢「換球」畫面瘋傳　故意還是誤會？

席漢「換球」畫面瘋傳　故意還是誤會？

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

台北設計獎「全簡體信」徵件！產發局道歉了

台北設計獎「全簡體信」徵件！產發局道歉了

關鍵字：

偷情風波飯店回訪家庭破裂離婚爭議社群熱議

讀者迴響

熱門新聞

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

正妹潑水節「遭射迷姦藥」逆轉！驗血無GHB

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！科學家：醒來別滑手機

鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐變化

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

蔣萬安騎YouBike被檢舉　結果大翻車

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚

韓正妹YTR來台定居9年還開店　揭2國最大差異

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

更多

最夯影音

更多
闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈
中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面