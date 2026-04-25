台南白河、東山、後壁重點執法　違規取締破百件守護用路人

▲白河分局針對大型車頻繁路段加強取締，強化交通安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化人本交通環境、降低大型車視野死角與內輪差事故風險，台南市警白河分局近期鎖定白河、東山及後壁等大型車輛往來頻繁路段，結合轄內合格固定式地磅加強執法取締，透過高強度勤務與宣導並進，全力防制交通事故發生。

白河分局指出，大型車因車身高大、視線死角多，加上轉彎時產生的「內輪差」，常成為交通事故關鍵因素。警方強調，執法只是手段，真正目標在於提升駕駛人守法觀念與警覺性，同時提醒一般用路人遠離危險區域，共同建立安全的交通環境。

統計2026年迄今，白河分局已取締大型車各類違規達195件，其中包含聯結車及大貨車裝載貨物超重、未依規定申請路權、違反禁制標誌（線）、行車視野輔助系統及行車紀錄器未正常運作，以及闖紅燈、逆向行駛等重點違規共2025件，較去年同期增加63%，顯示警方執法強度明顯提升。

在強化執法之外，白河分局同步推動「校園與社區交通安全宣導」，向民眾說明大型車內輪差原理。警方指出，大型車轉彎時前後輪行經軌跡不同，形成內輪差，若行人或騎士過於接近，極易被捲入危險區域。呼籲用路人於路口遇大型車轉彎時，應保持至少2公尺以上安全距離，避免併行或停留在車輛四周死角。

同時，警方也提醒大型車業者與駕駛人，應確實辦理路權申請，並落實路口「慢、看、停」原則，善用行車視野輔助設備，全面掌握周邊環境，降低事故發生風險。

白河分局分局長陳志埕強調，交通執法的目的不在開罰，而是預防悲劇發生。未來將持續運用移動式測速照相及固定式地磅交叉執法，並強化全天候巡查取締，不留執法空窗期，呼籲大型車駕駛發揮專業與同理心，共同守護脆弱用路人，打造安全、友善的交通環境。