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花蓮視障按摩贈刮刮卡　即刮即用還有加碼兌換

▲民眾前往縣內合作的視障按摩據點消費滿額即可獲得刮刮卡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民眾前往縣內合作的視障按摩據點消費滿額即可獲得刮刮卡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為支持視障朋友就業、推廣在地專業按摩服務，花蓮縣政府今年特別推出「指尖好手氣-鬆快好手藝」刮刮樂促銷活動。即日起至5月31日止，民眾只要前往縣內合作的視障按摩據點消費滿額，即可獲得刮刮卡，除了有機會獲得現折百元的優惠，還有加碼兌換活動，邀集民眾一同透過行動「挺視障、享專業」。

縣長徐榛蔚指出，縣府長期致力於落實身心障礙者就業權益，視障按摩據點的改善與行銷推廣是重點項目之一。透過這類促銷活動，不僅能緩解民眾平時的工作壓力，更能增進社會大眾對視障專業技能的認可，營造多元包容的友善社會。

縣府社會處表示，視障按摩師皆經過專業培訓並取得國家證照，技術純熟且服務細心。為了讓更多民眾體驗視障按摩的魅力，本次活動規定，消費者只要在合作據點單次消費滿新台幣400元（含以上），即可獲得一張「指尖好手氣」刮刮卡。

▲民眾前往縣內合作的視障按摩據點消費滿額即可獲得刮刮卡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

集5張未中獎刮刮卡還有加碼兌換活動。

刮刮卡獎項包含「佰元現金折抵獎」，抽中的民眾可於當次消費立即折抵使用，讓舒壓體驗更超值。縣府希望透過趣味的互動方式，提升據點的來客數，協助視障按摩師建立穩定的客源。

除了現場折抵，活動更貼心規劃了「加碼送」機制。若民眾手中的刮刮卡未中獎，也千萬別丟棄！只要累積滿5張未中獎的刮刮卡，拍照並上傳至活動官方LINE@帳號（https://line.me/R/ti/p/@380ifsmx），
即可兌換價值200元的視障按摩抵用券（使用期限至115年6月30日止）。透過雙重優惠方案，鼓勵民眾養成定期按摩舒壓的習慣，給予視障師最實質的支持。

本活動刮刮卡數量有限，送完為止。詳細合作據點清單與活動辦法，請至「花蓮縣政府社會處/視覺功能障礙者就業服務專頁」查詢（https://reurl.cc/R2Y46G）。
 

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