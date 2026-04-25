自曝幼時住慈惠堂附近　沈伯洋喊：要成為這個城市的力量、中心

▲松山慈惠堂今（25日）舉行母娘文化祭活動，民進黨秘書長徐國勇與立委沈伯洋受邀出席。（圖／翻攝自供訊）



記者陳家祥／台北報導

松山慈惠堂今（25日）舉行母娘文化祭活動，包括副總統蕭美琴、民進黨秘書長徐國勇以及台北市長蔣萬安、立委沈伯洋皆受邀出席。徐國勇致詞時特別請沈伯洋上台，指沈以前也住在這附近，要來跟母娘道謝一下。而沈伯洋致詞時則細數慈惠堂多年來的慈善工作，表示作為政治人物，真的要多跟慈惠堂學習，要成為這個城市的力量、中心，也才能讓這邊變得更好。

▲松山慈惠堂今舉行母娘文化祭活動，包括副總統蕭美琴、民進黨秘書長徐國勇以及台北市長蔣萬安、立委沈伯洋皆受邀出席。（圖／翻攝自共訊）

徐國勇致詞時說，大家爬山一定會經過慈惠堂，這裡以前最早也是他的選區，以前很常來，更不用說跟總策畫長還是鄰居、很常見面，所以今天很高興來到這裡。接著徐特別叫沈伯洋上台，指沈的家已經住在附近，也要來跟母娘道謝一下。

沈伯洋說，他以前就住在這附近，阿公開的雜貨店離這裡只有10分鐘，小時候不只有獎學金還有圖書館，那時候要來圖書館就是要來慈惠堂，所以這邊不只是文化中心更是教育中心。

沈伯洋表示，等到他長大後，看到這麼多警備車、救護車都是慈惠堂在後面支撐。連他阿嬤家的住宅警報器都是慈惠堂捐贈的，從信仰到文化、到教育、醫療，還有每年的淨山、健行、環保、居家安全，整個是社區最重要的精神支柱。

沈伯洋表示，他要感謝，作為政治人物，真的要多跟慈惠堂學習，要成為這個城市的力量、中心，也才能讓這邊變得更好。

▲沈伯洋出席2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華 。（圖／記者李毓康攝）