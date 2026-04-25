強化大型車管理　台南市警善化分局移動式地磅聯合執法全面上路

▲善化分局結合交通警察大隊執行大型車聯合稽查，強化違規取締力道。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為因應轄區交通型態轉變，台南市警善化分局持續強化大型車交通安全管理，鎖定南部科學園區及樹谷園區等大型車輛往來密集場域，結合警察局「取締各式大型車輛違規」專案，每月與交通警察大隊聯合執勤，並導入「移動式地磅」加強取締力道，全面防制大型車違規及事故發生。

善化分局指出，大型車因車體龐大、視野死角多，一旦發生事故往往造成嚴重傷亡，因此警方針對超載、超速、貨物未依規定裝載、闖紅燈及轉彎未依規定等違規態樣強力執法，並透過大數據分析轄內易肇事路段、違規熱時與熱點，滾動式調整勤務部署，有效提升見警率與嚇阻效果。統計2026年迄今，已舉發大型車違規案件達270件，展現警方守護交通安全的決心。

在強化執法的同時，善化分局也從源頭管理著手，主動深入轄區大型車業者辦理交通安全宣導，強化駕駛人安全意識。宣導內容涵蓋大型車視野死角認知、防禦駕駛觀念、行車安全注意事項及相關交通法規，提醒駕駛人提高警覺、確實遵守交通規則。今年截至目前，已辦理大型車交通安全宣導11場，整體交通安全宣導達74場次，透過公私協力，攜手打造更安全的用路環境。

善化分局分局長劉柏陞表示，未來將持續秉持「執法與宣導並重」原則，針對大型車易肇事及易違規情形滾動檢討並精進作為，全力降低交通事故發生，守護用路人生命與財產安全，營造安全順暢的交通環境。