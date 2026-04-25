行車糾紛持棍棒跟蹤！花蓮男超商外被襲擊　躲進巷子逃劫

▲報案之曾男向員警陳述被打的經過。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局稻香派出所日前凌晨接獲民眾報案，一名曾姓男子在吉安鄉吉興路二段某超商購物結束、準備騎車離去之際，突遭一名陌生男子持木棍揮擊，導致曾男右肩受傷疼痛。被打之曾男表示，遇襲後隨即跑進一旁巷弄躲藏，並在嫌犯駕車尾隨尋人之際，趁隙奔回超商求助並撥打110報案。

警方獲報趕赴現場時，嫌犯已先行駕車逃逸，稻香派出所偕同南華派出所警力擴大調閱周邊監視器過濾可疑車輛行蹤，經徹夜追查於案發後短短2小時內，循線在吉興路二段一帶成功查獲涉案的51歲林姓男子。

▲員警循線於案發後2小時內成功查獲涉案的51歲林姓男子並搜出行兇的木棍。

經警方初步調查，雙方疑似先前發生行車糾紛，林嫌因一時氣憤持木棍尾隨報復；警方於現場查扣犯案用木棍1支，全案詢後依傷害罪嫌將林嫌函送花蓮地檢署偵辦。

吉安分局嚴正呼籲，民眾若在道路上發生行車糾紛，應保持理性冷靜並立即撥打 110 報案，交由警方到場依法處置，絕不可因一時衝動而訴諸暴力。警方對於任何形式的暴力違法行為，始終秉持「零容忍」態度，絕對依法從嚴究辦，以維護社會治安與保障民眾生命財產安全。

