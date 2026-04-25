彭博：台灣憂淪川習會「菜單祭品」　白宮回應了

▲川普預計於5月14日至15日前往北京，與習近平舉行備受矚目的雙邊峰會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普預計於5月14日至15日前往北京，與中國國家主席習近平舉行備受矚目的雙邊峰會。然而，根據《彭博》報導，台灣政府內部對於這場「川習會」充滿憂慮，擔心台灣恐淪為兩強談判桌上的讓步籌碼；對此，白宮方面則重申，美國的「一中政策」目前並沒有任何改變。

憂台灣淪為「菜單上祭品」 外交部次長：沒有100%保證

《彭博》於25日以「台灣擔心將成為川習會上的菜單」為題進行專題報導。我外交部政務次長吳志中24日接受該媒體採訪時，直白地表達了台北方面的集體焦慮，「我們最擔心的，就是台灣會被擺在習近平與川普總統會談的『菜單』上。我們很焦慮，且必須努力避免這件事發生。」

報導指出，台灣這座民主島嶼一直是習近平心中的重中之重，在即將到來的峰會中，習近平極有可能向川普施壓，要求美方將以往官方用語「不支持台獨」升級為強硬的「反對台獨」。

若川普對此做出妥協，無論是口頭承諾或正式更動政策，都將被視為北京外交上的重大勝利。當被問及美方是否提供任何「不改口」的保證時，吳志中語帶保留地回應，「沒有什麼事是100%確定的。」

白宮重申一中政策 川普幕僚坦言「難測老闆心思」

針對這番擔憂，一名不具名的白宮官員向《彭博》表示，川普非常期待這次與習近平的正面會談，並強調政府在台灣議題上的立場——即「一中政策」（One China policy）始終如一。在該政策下，美國承認北京是中國唯一合法政府，但對台灣的法律地位保持模糊，藉此與台北維持非官方關係。

然而，儘管美台互動表面正向，知情人士卻透露，白宮官員私下根本無法向台灣保證峰會的具體內容。報導中直言，川普的幕僚們「不知道、也不想假裝知道」這場會面最終會如何演變。這種高度的不確定性，正是讓台北感到寢食難安的主因。

對台軍售遭推遲？ 美官員：峰會焦點在稀土貿易

除了主權表述，實質的軍事支援也出現變數。川普今年2月曾證實，習近平在通話中對美國軍售表達警告，隨後便傳出川普因不想激怒北京，要求暫緩一項主要的對台武器包。不過，有消息人士向《彭博》透露，這項推遲應屬暫時性，預計在5月峰會塵埃落定後，軍售案就會重新推動。

美國官員對外則將焦點導向經濟層面，強調川習會將專注於貿易與投資，特別是確保美國能持續獲得中國去（2025）年曾實施管制、近期才放寬的關鍵礦物與稀土出口。

身邊鷹派環伺 半導體與伊朗戰爭成關鍵變數

報導最後提到，雖然川普慣常在口頭上稱讚習近平，但其政府內部仍有許多對中立場強硬的「鷹派」幕僚，過去曾多次介入決策。例如，先前內部曾針對是否允許中國採購輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片 進行激烈爭論。

此外，中東情勢也意外攪局。美國本週扣押了一艘載有「中國禮物」（疑似火箭燃料）的伊朗油輪，讓原本聲稱收到習近平「不送武裝給伊朗」保證的川普略感驚訝。

川普日前在CNBC節目中自嘲，「我以為我們有共識，但沒關係，戰爭就是這樣發生的，不是嗎？」這番言論也再次彰顯了川普難以捉摸的個人外交風格。