預約拍母親節寫真！直男老公曝「省錢1招」還不用打扮　她傻了

▲廣告小妹約了攝影師拍寫真。圖與本文無關。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

AI工具相當方便，但許多情感、創意、回憶，都是無法用AI創造出來的。近日網紅「廣告小妹」 就發文表示，她約好攝影師要拍戶外寫真，豈料老公得知後，卻說浪費錢，還要她用AI製作，讓她忍不住直呼，當初到底怎麼看上這個靈魂空洞的男人？貼文曝光後，引起討論。

約好攝影師拍寫真，老公喊浪費錢

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣告小妹在臉書粉專「凡槿（廣告小妹）」上發文表示，近日有位爸爸在Threads上貼出女兒的畫作，以及AI修改後的圖片，分享自己如何用AI來打擊女兒的自信心。該則貼文引來許多網友不滿，結果廣告小妹就說，這樣的白目男人，她家也有一個。

廣告小妹透露，她約了一位攝影師，要拍母親節戶外寫真，同時只打算讓孩子一起入鏡。結果老公得知後，卻說浪費錢，還叫廣告小妹用AI出圖就好了。

老公大讚AI厲害：不用打扮、不用出門

老公說，AI可厲害了，可以讓母子倆出現在世界的各個角落，甚至不用打扮、不用出門。廣告小妹看著老公滿臉驕傲、一副覺得自己很機靈的模樣，她便問了問自己，當初到底是如何看上這個靈魂空洞的男人？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以去父留子了」、「這樣也可以不用結婚，找AI把老婆小孩P上去就好」、「那大家以後都不用出國啊，這到底哪來的空洞發言」、「好直男的行為」。還有網友表示，「讓他一起入鏡也許就忽然正常了」、「老公一定是嫉妒，因為『他沒有』」。