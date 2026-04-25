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德誼推「遠傳5G校園方案」　鎖定學生族群推599低資費方案

記者蘇晟彥／綜合報導

看好MacBook Neo熱潮，德誼與遠傳合作，推出「遠傳5G校園方案」，以指定資費方案只要3,900元即可入手MacBook Neo，同時推出「5G 599 起加送每月上網 8GB」，在門市申辦指定方案，合約內每月加贈5G 上網傳輸量 8GB (500Mbps)。

▲▼ macbook neo 。（圖／蘋果提供）

MacBook Neo 5G校園方案 最低只要3,900元 再享流量月月加碼
「遠傳5G校園方案」，為德誼門市與遠傳獨家合作方案，即日起，學生與教職員可透過新申辦、攜碼或續約方式至全台德誼門市申辦「遠傳5G校園方案」，選擇5G月租599起，可以專案價購買Apple最新MacBook Neo，申辦指定資費方案，專案價最低3,900元，月月再加碼8GB上網流量及額外熱量分享流量，一次擁有最新款的MacBook與最大頻寬的5G網路。

德誼門市加購熱門周邊滿額送好禮　一站式打造完整學習裝備
 德誼同步推出「周邊滿額贈好禮」活動，精選多款熱門實用配件，包含多功能轉接器、無線滑鼠、電腦防刮殼、保護包、AppleCare+及Office軟體等，滿足學生族群從學習到日常使用的各項需求。活動期間凡申辦「遠傳5G校園方案」加購指定周邊商品，單筆消費滿額即可獲得鍵盤、高清保護貼與65W伸縮線充電器等好禮，最高可享價值NT$2,920元優惠回饋。

德誼數位服務據點：https://www.dataexpress.com.tw/page-store/
 

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