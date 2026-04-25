銀行搶匪挾女經理對峙「鋼珠掉出來」空氣槍露餡　勇警壓制救人

▲林嫌在看到警察逼近後有開一槍，警方發現擊碎的玻璃留下的彈痕並非真槍所為。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大安區中信銀行忠孝分行24日驚傳搶案，林姓歹徒持疑似槍枝、手榴彈進入銀行後，挾持經理要求把行李箱裝滿千萬元，還拿槍枝抵住女經理頭部，最後被趕到的警員見機制伏，當時對峙時，林嫌因為緊張導致誤觸板機擊發一槍，同事聽到槍聲和一般槍枝不同外，還看到鋼珠掉落，發現他拿的是氣動式BB槍，通知正在與搶匪協商的派出所所長，將林壓制逮捕。

警方調查，31歲林男因缺錢花用，24日下午到忠孝東路上的中信銀行忠孝分行搶劫，進門後就亮出槍枝及手榴彈，他先是挾持保全員大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，後來要改挾持現場44歲余姓女經理，並要求其他人將行李箱裝滿，行員立刻捧著一千萬元裝在行李箱裡。

警方接獲通報後，大安分局敦化南路派出所所長呂政隆立刻帶著兩名同事趕到銀行門口，並從2名從二樓庫房逃生的行員得知，現場行員加上客人約30至40人左右，隨後立刻進入並與林嫌對峙，最後成功壓制逮捕林嫌。

▲林男搶銀行還挾持經理，遭警方壓制逮捕。（圖／記者黃彥傑攝）



警方指出，林姓男子育有2名小孩，曾經獲得德州撲克比賽冠軍，前幾年投資、創業失敗，在外積欠7百萬元債務，平日在北市大安區經營地下麻將賭場維生，不過賭場今年3月已被北市大安分局敦化南路派出所查獲。

警方事後表示，因為當時由派出所所長呂政隆帶著兩名同事前往與林嫌「溝通」，呂所長當時負責分散林嫌注意力，另外兩名警員則在左右持槍戒備，並觀察林嫌動向，由於林嫌發現警方逼近時，曾觸發板機擊發一槍並擊中玻璃，由於聲音不對，警員立即發現他使用的並非制式或改造的槍枝。

後來因為又看到現場有鋼珠掉落，更加確信林嫌手上的槍枝就是氣動式的BB槍，立刻低聲告知呂所長，最後在逼近時上前全力壓制嫌犯，順利救出被挾持的女經理。