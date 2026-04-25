石崇良批柯文哲夜訪新光「不好的示範」　已請醫院不要追究貼文者

記者洪巧藍／台北報導

新光醫院醫護人員爆料前民眾黨主席柯文哲深夜來訪，進護理站要求說明病情，抱怨是「把前市長請來電人」，消息一出，引發眾多醫護不滿。衛福部長石崇良今日直言，柯文哲的行為不恰當，是「不好的示範」；他也希望外界別苛責發文的醫護，已經特別向新光醫院交代不要去追究。

石崇良今日出席2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會開幕式，受訪被問及柯文哲本次爭議，他直言「這是很不好的示範」。石崇良指出，醫院有一定門禁規定，對於病情解釋或者說明日班時間有安排，如果是在夜間，第一是病人需要休息，第二是醫護人力也比較低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛福部長石崇良出席2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會開幕式。（圖／記者洪巧藍攝）

石崇良表示，醫護人員相當辛苦，過去都不希望家屬隨隨便便就到醫院，在固定時間前往對醫療工作干擾也比較低，所以在大夜時分，除非是有非常緊急特殊的情況，不然不希望任何的家屬到醫院，讓病人可以充分的休息、醫護人員的負荷也不要增加。他重申，「身為一個醫護人員不應該做這樣的示範。」

石崇良喊話，希望大家不要去苛責貼出照片的護理人員，第一線臨床護理師、醫護人員其實都相當辛苦，「不要在這個時刻去獵巫，造成他們很大的壓力。」石崇良說，自己已經特別跟醫院交代，不要對這些護理人員去追究任何的事情，不管如何他們都是為了病人照顧在用心的。

而即便院方已經出面說明，是考量家屬面對病況焦慮，在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對該病人醫療處置提供初步說明，針對進入護理站也是因為看電子病歷需要螢幕，是標準、常見的作法。但是網路上醫護人員仍然相當不滿，台大婦產部醫師施景中發文，認為柯文哲示範如何激怒大批醫療人員，行為恐觸犯了醫療法及醫師法，也妨礙了醫護人員的醫療工作。

北市衛生局昨日已指出，柯文哲行為初步調查未違法。石崇良則表示，本案是否違反醫療相關法規，需由地方衛生局了解後處理，他有向台北市衛生局長黃建華提起此事，也尊重衛生局的調查結果，但仍認為從媒體報導的資訊來看，「這樣的行為並不恰當」。