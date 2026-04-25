寓教於樂學防火！　南消三大攜手幼兒園打造安全教育場域

▲將軍幼兒園舉辦親子防災闖關嘉年華，吸引親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升幼兒及家長的防災應變能力，台南市立將軍幼兒園今舉辦「親子防災闖關嘉年華」，結合台南市消防局第三大隊，透過一系列互動式闖關遊戲，將「居家防火」、「爐火烹調安全」、「電器火災防範」及「滅火器實作」等重要知識轉化為親子共學課程，吸引全園師生與家長踴躍參與，現場氣氛熱鬧。

為讓抽象的防災觀念融入幼兒教育，活動特別設計大型「防災知識巨型骰子」，讓孩子在遊戲與笑聲中學習關鍵安全觀念。家長帶著孩子投擲骰子後，需依點數完成指定任務，從「住宅防火」、「電器安全」到「火場避難」，一步步建立正確防災觀念，讓學習不再只是口號，而是能實際運用的生活技能。

其中最受矚目的「防災骰子大冒險」，將防火知識濃縮於六個任務中，例如點數1需喊出住警器口訣「按、擦、換」，點數2宣導「不亂丟菸蒂、不燃燒雜物」，點數5則模擬滅火器操作「拉、瞄、壓、掃」。透過角色扮演與動作學習，孩子在遊戲中自然記住防火要領，達到寓教於樂的效果。

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，肯定將軍幼兒園將專業防災知識轉化為孩童易懂的互動形式，讓孩子在快樂中學習避難與防火觀念。消防同仁也將持續深入社區與校園，成為民眾最堅強的安全後盾。

消防局長楊宗林指出，火災發生往往在瞬間，及早預警是保命關鍵，呼籲市民應全面安裝住宅用火災警報器，並落實「三不」原則（不亂丟菸蒂、不燃燒雜物、不施放煙火爆竹），從日常生活中降低火災風險。

市長黃偉哲表示，市府持續推動親子防災教育，透過寓教於樂的方式深化防災意識，不僅提升家庭安全，也打造更安心的育兒環境，讓防災教育從小扎根，守護每一個家庭。