　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

寓教於樂學防火！　南消三大攜手幼兒園打造安全教育場域

▲將軍幼兒園舉辦親子防災闖關嘉年華，吸引親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲將軍幼兒園舉辦親子防災闖關嘉年華，吸引親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升幼兒及家長的防災應變能力，台南市立將軍幼兒園今舉辦「親子防災闖關嘉年華」，結合台南市消防局第三大隊，透過一系列互動式闖關遊戲，將「居家防火」、「爐火烹調安全」、「電器火災防範」及「滅火器實作」等重要知識轉化為親子共學課程，吸引全園師生與家長踴躍參與，現場氣氛熱鬧。

▲將軍幼兒園舉辦親子防災闖關嘉年華，吸引親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

為讓抽象的防災觀念融入幼兒教育，活動特別設計大型「防災知識巨型骰子」，讓孩子在遊戲與笑聲中學習關鍵安全觀念。家長帶著孩子投擲骰子後，需依點數完成指定任務，從「住宅防火」、「電器安全」到「火場避難」，一步步建立正確防災觀念，讓學習不再只是口號，而是能實際運用的生活技能。

▲將軍幼兒園舉辦親子防災闖關嘉年華，吸引親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

其中最受矚目的「防災骰子大冒險」，將防火知識濃縮於六個任務中，例如點數1需喊出住警器口訣「按、擦、換」，點數2宣導「不亂丟菸蒂、不燃燒雜物」，點數5則模擬滅火器操作「拉、瞄、壓、掃」。透過角色扮演與動作學習，孩子在遊戲中自然記住防火要領，達到寓教於樂的效果。

▲將軍幼兒園舉辦親子防災闖關嘉年華，吸引親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，肯定將軍幼兒園將專業防災知識轉化為孩童易懂的互動形式，讓孩子在快樂中學習避難與防火觀念。消防同仁也將持續深入社區與校園，成為民眾最堅強的安全後盾。

▲將軍幼兒園舉辦親子防災闖關嘉年華，吸引親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，火災發生往往在瞬間，及早預警是保命關鍵，呼籲市民應全面安裝住宅用火災警報器，並落實「三不」原則（不亂丟菸蒂、不燃燒雜物、不施放煙火爆竹），從日常生活中降低火災風險。

▲將軍幼兒園舉辦親子防災闖關嘉年華，吸引親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府持續推動親子防災教育，透過寓教於樂的方式深化防災意識，不僅提升家庭安全，也打造更安心的育兒環境，讓防災教育從小扎根，守護每一個家庭。

▲將軍幼兒園舉辦親子防災闖關嘉年華，吸引親子熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 8632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前線烏兵「斷糧17天」！　瘦剩皮包骨僅50kg
怪異畫面曝！台鐵員工搬渡板「猛插車廂3下」　乘客同事都看傻
《浪姐7》范瑋琪組墊底竟全員晉級！　網轟各跳各的
沒對手！確定同額競選　黃捷將成下屆民進黨高雄黨部主委
旭山動物園恐無限期休園！　30多歲人妻遭「棄屍焚化爐」
TPASS回饋今入帳落空「26萬通勤族」苦等　預算放行仍領不
銀行搶匪挾女經理「下秒鋼珠掉出來」！　警壓制救人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

奇美醫院推健康教練制度　讓醫囑走進長輩日常生活

台南白河、東山、後壁重點執法　違規取締破百件守護用路人

強化大型車管理　台南市警善化分局移動式地磅聯合執法全面上路

寓教於樂學防火！　南消三大攜手幼兒園打造安全教育場域

台南學甲上白礁遶境登場　南消三大嚴查爆竹護安全

民眾控檢舉達人「設局」害跨越雙黃線！申訴成功PO網掀論戰

報稅季來了！　長期照顧特別扣除額提高為18萬元

2026科普行動書車啟航　張善政：結合AI打造科普閱讀新體驗

解鎖「愛的泡泡」要10萬？　嘉義市警局長揭露點數詐騙套路

雙美同行！　蕭美琴、王美惠「機車環島」走讀嘉義

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

奇美醫院推健康教練制度　讓醫囑走進長輩日常生活

台南白河、東山、後壁重點執法　違規取締破百件守護用路人

強化大型車管理　台南市警善化分局移動式地磅聯合執法全面上路

寓教於樂學防火！　南消三大攜手幼兒園打造安全教育場域

台南學甲上白礁遶境登場　南消三大嚴查爆竹護安全

民眾控檢舉達人「設局」害跨越雙黃線！申訴成功PO網掀論戰

報稅季來了！　長期照顧特別扣除額提高為18萬元

2026科普行動書車啟航　張善政：結合AI打造科普閱讀新體驗

解鎖「愛的泡泡」要10萬？　嘉義市警局長揭露點數詐騙套路

雙美同行！　蕭美琴、王美惠「機車環島」走讀嘉義

同台侯友宜、李四川變「二打一」？　蘇巧慧：為新北好的心都一樣

母親節蛋糕盤點！法朋聯名香檸青抹戚風　LADY KELLY推康乃馨造型

中科二林帶動彰化3鄉鎮房價　縣長祭「3多優勢」吸引LaLaport

Tory Burch Charlie包爆紅預備中！款式太多＋容量剛剛好通勤約會都好搭

家中人瑞加總超過三百歲　潘若迪百歲父遺願曝光

模里西斯官員稱「未批過飛航許可」？　總統府：扭曲事實非常不可取

不老生化人！詹皇再度超越自我　改寫季後賽最老單場25分球員紀錄

侯友宜祈禱會談「交棒」　點名要交給做實事的人力挺李四川

藥單誤打一天84顆　陸大媽吃42顆後才發現不對

同事不喜歡伴手禮！「下秒1舉動」她錯愕：是我謹慎過頭？

【詭異自撞】女駕駛衝進阿里山公路加油站！　持電子煙「全身狂抖」

地方熱門新聞

控檢舉達人害跨越雙黃線！他申訴成功掀論戰

長期照顧特別扣除額提高為18萬元

台南移工之光！楊國俊獲全國模範移工從基層到技術人才寫下典範

清晨驚傳火警！東區老舊住宅電風扇起火南消迅速撲滅

把愛變成行動！台南市庇護列車啟動走訪工場挺身障就業

台南市勞退宣導第2場登場結合移工留才政策助企業一次掌握

打造志工韌性！南消辦聯繫會報暨園藝療癒訓練強化防災推廣能量

花蓮分署空拍動產　3貨車1挖土機4/28來搶標

局長變網紅！嘉義市警局POV反詐短片爆紅

雙美同行！蕭美琴、王美惠現身嘉義北門車站

2026科普行動書車啟航　結合AI打造閱讀新體驗

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

台南學甲上白礁遶境登場南消三大嚴查爆竹護安全

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

更多熱門

相關新聞

台南學甲上白礁遶境登場南消三大嚴查爆竹護安全

台南學甲上白礁遶境登場南消三大嚴查爆竹護安全

台南市學甲區年度宗教盛事「2026學甲上白礁謁祖遶境」今盛大登場，現場湧入大批信眾、陣頭及遊客，場面熱鬧壯觀，為確保活動安全，南消第三大隊學甲消防分隊同步針對遶境沿線爆竹煙火使用情形展開檢查，確認宮廟及參與團體所使用爆竹煙火是否具備合格認可標示，並提醒避免施放不當、過量堆疊，降低火災及意外風險。

打造志工韌性！南消辦聯繫會報暨園藝療癒訓練強化防災推廣能量

打造志工韌性！南消辦聯繫會報暨園藝療癒訓練強化防災推廣能量

打造消防「心靈防護罩」！南消首創正念減壓訓練成果登國際研討會

打造消防「心靈防護罩」！南消首創正念減壓訓練成果登國際研討會

南消六大無人機訓練登場導入影像辨識提升搜救效率

南消六大無人機訓練登場導入影像辨識提升搜救效率

南消二大辦EMT繼續教育導入AHA新知強化院前處置

南消二大辦EMT繼續教育導入AHA新知強化院前處置

關鍵字：

寓教於樂防火南消

讀者迴響

熱門新聞

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

正妹潑水節「遭射迷姦藥」逆轉！驗血無GHB

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！科學家：醒來別滑手機

鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐變化

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

蔣萬安騎YouBike被檢舉　結果大翻車

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚

韓正妹YTR來台定居9年還開店　揭2國最大差異

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

更多

最夯影音

更多
闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈
中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面