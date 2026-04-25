重視石材業安全！東服中心攜手職安署助花蓮業者制度化防災

▲▼行政院東部服中心、職安署協同台灣區石礦製品工業同業公會共同召開「花蓮縣石材製品製造業行動減災協商會議」。（圖／東服中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院東部聯合服務中心、勞動部職業安全衛生署協同台灣區石礦製品工業同業公會24日於美崙產業園區服務中心共同召開「花蓮縣石材製品製造業行動減災協商會議」，推動跨機關協力減災機制此，強化石材業的職業安全衛生管理，建立制度化的防災模式，有效降低職業災害發生風險。

東服中心郭應義副執行長說，石材業與觀光業是花蓮當地兩大經濟支柱，這次職安署針對石材產業的職災預防與安全教育，協助花蓮業者建立自主管理制度，提升災職安全管理能力。他強調，這充分展現出中央、地方政府與在地產業攜手合作，共同提升職業安全衛生的堅定決心。

會議中由勞動部職安署北區職安中心張毅斌主任帶領李連福科長與蔣采容檢查員簡報說明，並與花蓮縣美崙工業區廠商協進會、光華樂活創意園區廠商協進會，以及台灣區石礦製品工業同業公會等單位共同等公協會交換意見。

▲▼會議中由勞動部職安署北區職安中心簡報說明，並與各参加單位交換意見。

張主任表示，會議中透過意見交流，並加強職業安全衛生宣導、落實事業單位自主檢查、提供專業輔導資源，來強化監督檢查機制，共同打造安全、健康之工作環境。

礦石工會理事長林慶明表示，石材產業的製程涉及切割、研磨及搬運等高風險作業，職業災害防治工作尤為重要，感謝東服中心協調，促成中央與地方跨機關合作平台，接續公會 、廠聯會、美崙服務中心將全力配合職安署，協助石材產業的自主管理檢查，降低災害發生率，並朝向建構長期制度化且可持續之減災模式邁進。

座談會議除了職安署張主任的團隊外，美崙產業園區服務中心嚴吳明主任、廖曼君組長、美崙工業區廠商協進會李奕威理事長、光華樂活創意園區廠商協進會許恆綸理事長、台灣區石礦製品工業同業公會李慶明理事長及多位理監事也出席參與研商。

