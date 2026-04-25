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社會 社會焦點 保障人權

去一趟柬埔寨賺50萬？　男「全身藏9包毒」被判關12年半

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）為了賺取50萬元報酬，答應協助運毒集團從柬埔寨運送9包海洛因來台，結果一下飛機就被抓包。桃園地院法官審理後，依共同犯運輸第一級毒品罪，判處阿強有期徒刑12年6個月。

▲機場。（示意圖／達志影像）

▲阿強飛往柬埔寨幫忙運毒，結果一入境台灣就被抓包。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

判決書中記載，阿強與販毒集團成員阿凱聯繫，答應幫忙運送第一級毒品海洛因，雙方約定事成之後，阿強可以獲得50萬元報酬；接著，阿強在2025年12月底搭機從台灣飛往柬埔寨，入住當地某飯店，並在飯店內向阿凱取得9包海洛因。

阿強依照指示，將海洛因用貼身束帶藏匿於腰間，或者夾藏在鞋子裡，隨即在2026年1月初搭機返回台灣，結果入境時被財政部關務署台北關執檢關員查獲毒品，當場被逮。

阿強在接受調詢、偵訊、法院訊問及審理時均坦承不諱。桃園地院法官認為，阿強協助運輸的海洛因純質淨重達1646.31公克，數量非少，一旦流入市面，後果相當嚴重。

法官表示，阿強的行為確屬不當，但考量到他一入境就被查獲，毒品沒有流入市面，他也不是販毒集團的核心成員，最終依共同犯運輸第一級毒品罪，判處他有期徒刑12年6個月。全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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