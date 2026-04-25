台南學甲上白礁遶境登場　南消三大嚴查爆竹護安全

▲台南市學甲上白礁遶境盛大登場，消防人員加強沿線爆竹煙火檢查。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲區年度宗教盛事「2026學甲上白礁謁祖遶境」今盛大登場，現場湧入大批信眾、陣頭及遊客，場面熱鬧壯觀，為確保活動安全，南消第三大隊學甲消防分隊同步針對遶境沿線爆竹煙火使用情形展開檢查，確認宮廟及參與團體所使用爆竹煙火是否具備合格認可標示，並提醒避免施放不當、過量堆疊，降低火災及意外風險。

消防人員指出，上白礁遶境為地方重要信仰活動，沿線常見爆竹煙火施放，若使用未合格產品，或在狹窄巷弄、易燃物旁大量燃放，恐造成火警或民眾受傷。因此，消防人員除加強查察非法爆竹煙火，也提醒民眾不得施放未經核准的專業煙火、升空類產品，施放時應選擇空曠地點，並與木造建築、帆布、紙錢、神壇裝飾等易燃物保持安全距離。

遶境活動進行期間，學甲分隊也利用人潮聚集時機，向周邊住戶及參與民眾宣導消防安全觀念，包括「減量施放爆竹煙火」、以電子炮音效取代傳統鞭炮，兼顧信仰儀式、環境品質與公共安全；同時也加強宣導住宅用火災警報器的重要性，提醒民眾家中若尚未安裝住警器，應儘速裝設，讓火災初期能及早發出警示，爭取逃生與應變時間。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，上白礁遶境是學甲地方大事，消防安全更不能打折扣。第三大隊已指示學甲分隊加強沿線巡查及爆竹煙火檢查，呼籲宮廟、陣頭及民眾共同配合，讓傳統民俗活動在平安中延續。

消防局長楊宗林表示，大型祭典期間，用火、用電與爆竹煙火安全都必須提高警覺，尤其臨時神壇、攤位及音響設備常使用延長線，應避免過載，並注意電線是否遭車輛、桌椅壓迫或破損。消防局將持續推廣「少量、減量、安全施放」，把災害風險降到最低。

市長黃偉哲表示，學甲上白礁不僅是台南重要文化資產，也是凝聚地方情感的重要信仰活動。市府在推動文化保存的同時，公共安全絕對是最高原則，也肯定消防同仁在遶境期間執行爆竹檢查與消防宣導的辛勞，呼籲市民以文明、環保、安全方式參與盛會，讓傳統信仰與現代防災觀念並行，祈願國泰民安、遶境圓滿成功。