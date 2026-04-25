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22歲台男不會說日文！赴日本「當詐騙車手」2度落網　姓名曝光

記者王佩翊／編譯

又有台灣籍男子在日本因涉及詐騙案被逮！鹿兒島縣警方宣布，逮捕一名自稱大學生的22歲台籍男子陳國棟。該名男子涉嫌與詐騙集團共謀，偽裝成警察誘騙高齡長者轉交現金，得手金額高達1400萬日幣（約新台幣276萬元）。警方透過釣魚手法，假裝受騙，成功在陳嫌現身取款時將其當場逮捕。

假借「資金調查」行騙！台男與共犯橫行鹿兒島

根據《日本新聞網》報導，22歲的陳國棟2月至3月期間，與多名身分不明的共犯串通，鎖定鹿兒島市一名80多歲的老翁。他們假裝警察多次撥打詐騙電話向老翁謊稱，「我們在調查某個案件時，發現有人匯了400萬日幣（約新台幣78萬元）給你的記錄，現在必須調查你的資金來源。」試圖引誘老翁交付大筆現金。

警「引蛇出洞」活捉車手！嫌犯認了：知道裡面是現金

所幸，該名老翁警覺性極高，察覺事態有異後立刻報警求助。鹿兒島縣警方獲報後，決定採取「釣魚執法」，要求老翁配合假裝上當，並約出嫌犯取款。當陳國棟大搖大擺現身指定地點準備領錢時，埋伏在旁的警力隨即依詐騙未遂罪嫌將其逮捕。

陳國棟在接受調查時承認，自己是詐騙集團中的車手，負責出面領取現金，並坦承「知道裡面裝的是現金」。

驚爆餘罪！曾騙走老婦1400萬日幣

警方進一步追查發現，陳國棟並非首次犯案。他早前曾以同樣的「假警察」手法，成功騙取市來串木野市另一名80多歲老婦的信任，並分次詐得共計1400萬日幣（約新台幣276萬元）。目前警方正針對陳嫌在日期間是否涉及其他罪行展開調查。

嫌犯早在3月13日就曾因詐欺未遂被捕，而4月3日再度落網。他指出，自己2月下旬抵達日本，完全不會說日文。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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