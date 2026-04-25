搭高鐵打翻咖啡「用一堆衛生紙擦」不環保！網逆風挺：最快有效

▲咖啡打翻「用衛生紙擦」，是最有效阻止擴散的方式。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者劉維榛／綜合報導

一名網友搭高鐵時，目擊乘客打翻咖啡，列車人員用大量衛生紙擦拭，讓他質疑不環保，也好奇車上是否沒有拖把。文章曝光後，內行網友解釋，列車上突發狀況須快速處理，衛生紙能立即吸乾，避免咖啡隨車輛行駛擴散，「能理解你的疑惑，但這是最立即有效還能防止災情擴散的方式了」。

一名網友在Threads表示，近日搭乘高鐵時，車廂內有乘客打翻咖啡，咖啡液體灑在地面後，列車人員隨即上前處理。不過讓他意外的是，現場清潔方式並非使用拖把，而是拿出大量衛生紙吸乾與擦拭。

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對此，原PO看了忍不住直呼，這樣的處理方式真的很不環保，尤其只是液體灑落，若能使用拖把或抹布，應該可以更=快也更省資源，「浪費衛生紙，高鐵車上沒有備用拖把嗎？」

咖啡灑滿地！清潔員只能跪地「衛生紙擦最快有效」



文章曝光後，有網友坦言，「高鐵有規定不可以使用拖把拖地，因為不好看…大姐只能跪在地上用衛生紙，而且也是最有效率的方式」、「能理解你的疑惑，但這是最立即有效還能防止災情擴散的方式了，不馬上這樣做，車輛行駛，飲料可能會從頭開始往後流到尾，可能還會沾染到你的行李衣物，到時候就更難處理了」。

留言串之中，一名曾在高鐵從事清潔工作的網友解釋，「打翻飲料、咖啡通常都是狀況外的事項，督導會先拿衛生紙擦，因為我們不能耽誤開車時間，所以一定要快速解決，眼下最快最方便的就是衛生紙，趕快衛生紙擦完後再拿拖把拖過，高鐵列車是沒有拖把的 都是左營跟台北的清潔人員掃出來的」。