冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

記者鄧木卿／台中報導

台中市36歲王姓男子在生存遊戲店購得1支空氣槍，和陳男等3名友人開車外出兜風，結果汽車冷氣壞了，王熱到搖下車窗，竟一時手癢，沿路隨機在3處路段朝家具行、多輛路邊汽車狂射。警方昨（24）天凌晨攻堅抓人，因毒品案遭通緝的陳男，即使從4樓跳下想逃跑仍被警方逮捕，警方偵訊後4嫌移送法辦。

▲▼台中4名男子開車沿路隨機狂射鋼珠全被逮捕。（圖／民眾提供，下同）

台中市警五分局20日獲報，北屯區一間家具行落地窗及自小客車車窗遭鋼珠彈射擊毀損，經擴大調閱監視器，鎖定1輛懸掛AB車牌的自小客車涉有重嫌，鎖定行蹤後，昨天凌晨前往潭子區一棟4樓租屋處逮捕4名嫌犯，現場查扣作案空氣槍1支、槍枝零組件及鋼珠彈一批、海洛因毒品、依托咪酯菸彈等證物。

經查，王嫌坐在由35歲陳姓男子開的自小客車，車內還有29歲、36歲的吳姓男子，4人外出兜風，車子冷氣壞掉，坐在後座的王男熱得搖下車窗，竟然拿空氣槍沿路狂射，20、21日先後在北屯區、大雅區、后里區3處路段隨機射擊。

王嫌供稱與被害人無仇恨糾紛，單純好玩試槍，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪、公共危險罪及毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，王、吳3嫌依1萬至3萬元不等交保，陳嫌則因通緝解送歸案。