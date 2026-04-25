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財政黑洞？基隆市府進口鴨子船　經費翻倍至1.3億評估運能卻大縮水

▲基隆將引進兩棲鴨子船 提升旅遊觀光特色。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府引進兩棲鴨子船。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

基隆市府向日本採購兩艘水陸兩棲「鴨子船」，總經費1.3億元，預計年底及明年初交船，然而，基隆市政府進口船之後，才編列「下水引道」400萬預算，且後續報告中，才承認進口船隻還需要進口稅、貨物稅、營業稅等共2,640萬元，整體預算也從5千萬暴漲至將近1.3億元，運能也不到原規劃3分之1，引起基隆市議會不滿。民進黨也批評，鴨子船預算則增加到1.3億元，社福政策與校舍改建案，卻因預算不足而被迫延後，沒有謝國樑，還不知道錢可以這樣花。

▲基隆將引進兩棲鴨子船 提升旅遊觀光特色。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市府計畫引進鴨子船作為串連海陸觀光的亮點，預計2027年暑假投入營運載客。市府表達希望利用鴨子船水陸兩棲特性，連結基隆市區與主要漁港（如八斗子漁港、正濱漁港），營造獨特旅遊動線，以新型態運具吸引遊客留宿並增加消費，帶動周邊商圈發展。市府對其發展充滿信心，並期待與相關機構和企業合作，實現這一創新項目的成功。

然而，基隆市政府先於2024年編列5000萬元預算，向日本廠商採購2台水陸兩棲運具，並於隔年由廠商得標，卻在2026年才編列「下水引道」400萬預算。而市府編列買船預算後，在後續報告中，才承認進口船隻還需要進口稅、貨物稅、營業稅等共2,640萬元，整體預算也從5千萬暴漲至將近1.3億元，引起基隆市議會不滿。

另外，基隆市政府規劃，未來鴨子船初期營運要交由市府公車處負責，然而，目前市公車駕駛人力吃緊、嚴重缺員，若要找鴨子船駕駛，恐淪為「跟公車搶人」。

對此，民進黨批評，請問這是開到「鑽石版」的基隆市嗎？要是沒有謝國樑，還不知道錢可以這樣花，謝國樑小至零頭一般的百萬跑車聚會，大至上億元預算的電動機車大放送，這種花錢方式，俗人還真的沒見過。​

民進黨盤點幾項謝國樑大手大腳的消費紀錄，最新力作：1.3億鴨子船，目前基隆市完全沒有適用「水陸兩用觀光巴士」的法條或相關自治條例。水路路線缺乏「碼頭坡度評估」，市府竟打算叫人力極度吃緊的公車處司機兼任駕駛？碼頭工程預算從560萬元暴增至4500萬元，漲幅803%。鴨子船預算則增加到1.3億元，社福政策與校舍改建案，卻因預算不足而被迫延後。

民進黨也提到，謝國樑公費追星，先用132萬元找民眾黨楊寶楨當「政策推廣大使計畫」，再花1200萬元找藝人安心亞擔任城市代言人。以上兩案都在同一個月內發生，有必要嗎？找了專業藝人安心亞，結果民眾印象只剩謝國樑開心合照，難道一切都是謝公子的追星計畫？

民進黨也揭露，基隆市政府為了換掉舊公車，編列6220萬元買公車，但買的全是二手車。頻繁拋錨、路邊噴裝，又有什麼辦法？市府還認為，中央補助的電動公車又不是隨買隨到，過渡期用二手車，你有意見嗎？
​​
民進黨提到，花1450萬元採購人工草皮，花錢鋪上去被罵以後再花錢拆下來。又花120萬元在常下雨的海邊放白沙發，活動結束一切煙消雲散，東西去哪了？沒人知道。還有250萬元辦的超跑嘉年華，造成塞車、民怨，但謝國樑說好玩，下次還辦，一百種花錢的方法，凡人絞盡腦汁，都不如公子靈機一動。

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