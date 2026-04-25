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台灣大正式開賣Mac系列　再推超高資費1,599專案搶億級營收

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大在日前發表重訊，宣布取得Macbook的經銷權，正式於旗下門市販售Mac系列產品，同時以最自豪的電信資費方案，推出全新月租1,599元專案，享5G熱點分享吃到飽。對此，台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大哥大之所以能獲得蘋果總部授權，是因為過去「OP響樂生活」套組成功，而這次的全新內容將會是「億級」的生意，對台灣大哥大整體營收貢獻將會十分有感。

▲▼ 林東閔 。（圖／記者蘇晟彥攝）

台灣大哥大 24日推出 Mac 相關資費與銷售服務，宣布正式旗下門市販售Mac系列產品，涵蓋Apple最親民筆電MacBook Neo、MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini等機種與原廠配件，同步推出全新專案，月租1,599元專案，升級享5G熱點分享吃到飽，滿足手機配筆電行動辦公、學習與娛樂等多元使用需求。

林東閔在會後受訪時指出，這是台灣首次有電信商正式販售 MacBook 全系列產品，台灣大投入2,500人來推動這項計畫，在多數通路要等待一個月的狀況下，台灣大靠著門市數量優勢，可以在10 家指定門市提供現貨，同時台灣大也將 MacBook 納入其全台超過 10 家自營維修中心的服務範圍，提供完整的售後支持。

針對這次推出的1,599元專案，價格偏高，林也認為，這是為了配合Mac 用戶隨時聯網的需求（特別是 Mac 與 iPhone 之間自動連網的流暢體驗），因此絕對非常划算，再搭配附加的資費服務，結合 GeForce NOW、Apple One 等數位服務，估計總價值可達 1.2 萬台幣 。

最後他也說，台灣大能獲得蘋果總部授權，主因在於過去在「OP 響樂生活」（如 PS5, Switch 銷售）以及 Apple 各類裝置（Watch, AirPods, Apple TV）的銷售增長表現優異 。

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