　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中東戰火！義大利稅制超香　吸引富豪

▲▼ 義大利羅馬。（圖／VCG）

▲圖為義大利羅馬。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰火延燒，杜拜的零稅天堂地位正悄悄動搖，而義大利正以稅制與美好生活向全球富豪張開雙臂。

法國富豪出走　義大利成首選

義大利早已因祭出稅務優惠吸引富裕外籍人士而遭法國政府抨擊，如今隨著中東戰事衝擊波灣國家，這股移居潮更有加速之勢。法國一名男子羅貝爾（Robert，化名）自稱小有資產，8年前賣掉公司後便移居羅馬，並在戴高樂機場受訪時稱，離開法國的主因是義大利的美麗、藝術與音樂。

不過稅務優惠確實是非常甜蜜的附加福利，羅貝爾分析，同樣是買房，在法國得繳俗稱「公證費」的高額費用，大部分進了政府口袋；但在義大利購買第一棟房子可直接免稅。法國總統馬克宏推行的不動產財富稅讓擁有千萬美元房產的人非常痛苦，義大利則完全沒有類似的稅。

在義大利，繼承房產100萬歐元（約新台幣3680萬元）以內免稅，超過門檻也僅課4%；法國的免稅門檻卻只有10萬歐元（約新台幣368萬元），超過後最高課到45%。

定額稅制有上限　年繳稅最高30萬歐元

對超級富豪而言，義大利更像是避稅天堂。義大利針對海外所得設有「定額稅」上限，不管賺多少，每年繳稅最高就是30萬歐元（約新台幣1100萬元），此前門檻曾低至10萬、後調為20萬。

Henley & Partners表示，「就算是30萬歐元，對年收入超過100萬的人來說，跟歐洲其他地方比都還是很低」。

羅貝爾也透露，近期已有2名在倫敦金融城從事金融業的法國富豪朋友搬到義大利，他們原本就在尋找與英國舊制度同樣友善的稅務環境。

法國人蠢蠢欲動　但正式出走仍是少數

律師巴雷（Jerome Barre）指出，他每周都在跟想離開法國的人開會，「他們對現在的稅務狀況非常不滿，也擔心未來會更嚴苛，對政治環境沒有信心。稅制幾乎年年在變，很多人很怕2027年新總統選出來後，情況會比現在更糟。」

不過巴雷也強調，目前仍多半是在考慮要不要搬的階段，真正付諸行動的是少數，搬家需要縝密規劃，企業主還得把公司登記地址一起遷走，在法國也有離境稅的問題。

杜拜零稅生活難割捨　中東戰火成關鍵變數

另一方面，中東戰事讓原本穩居全球富豪移民首選的杜拜陷入不確定。根據數據，杜拜去年是百萬富翁移民的第一首選，但這個數字在2026年預計將大幅下滑。

專家稱，阿拉伯聯合大公國大多數居民仍是靠高薪工作累積財富的普通上班族，「如果戰爭打得比較短，他們會留下來；如果拖太久，人們勢必考慮換個地方，或先把家人接走，自己繼續遠端工作」，但要放棄零稅生活並不容易，「當你待在一個完全不用繳稅的國家，要回到一個要繳很多稅的地方真的很困難」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 8632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前線烏兵「斷糧17天」！　瘦剩皮包骨僅50kg
怪異畫面曝！台鐵員工搬渡板「猛插車廂3下」　乘客同事都看傻
《浪姐7》范瑋琪組墊底竟全員晉級！　網轟各跳各的
沒對手！確定同額競選　黃捷將成下屆民進黨高雄黨部主委
旭山動物園恐無限期休園！　30多歲人妻遭「棄屍焚化爐」
TPASS回饋今入帳落空「26萬通勤族」苦等　預算放行仍領不
銀行搶匪挾女經理「下秒鋼珠掉出來」！　警壓制救人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前線烏兵「斷糧17天」瘦剩皮包骨僅50kg　指揮官遭拔官

旭山動物園恐無限期休園！　日30多歲人妻遭「棄屍焚化爐」

彭博：台灣憂淪川習會「菜單祭品」　白宮回應了

中東戰火！義大利稅制超香　吸引富豪

美富豪非洲狩獵慘死！撞見母象護子　下秒遭踩成肉餅

22歲台男不會說日文！赴日本「當詐騙車手」2度落網　姓名曝光

提前吃好壯陽藥「等未婚妻來」！人還沒到　29歲印度男暴斃床上

領光積蓄All-in黃金！　越南母「3週賠光」崩潰

反鎖教室「持18公分刀」殺老師　法少年遭判刑15年

伊朗擬推「友好國家」免費通行荷莫茲　俄列優先受惠國

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

前線烏兵「斷糧17天」瘦剩皮包骨僅50kg　指揮官遭拔官

旭山動物園恐無限期休園！　日30多歲人妻遭「棄屍焚化爐」

彭博：台灣憂淪川習會「菜單祭品」　白宮回應了

中東戰火！義大利稅制超香　吸引富豪

美富豪非洲狩獵慘死！撞見母象護子　下秒遭踩成肉餅

22歲台男不會說日文！赴日本「當詐騙車手」2度落網　姓名曝光

提前吃好壯陽藥「等未婚妻來」！人還沒到　29歲印度男暴斃床上

領光積蓄All-in黃金！　越南母「3週賠光」崩潰

反鎖教室「持18公分刀」殺老師　法少年遭判刑15年

伊朗擬推「友好國家」免費通行荷莫茲　俄列優先受惠國

同台侯友宜、李四川變「二打一」？　蘇巧慧：為新北好的心都一樣

母親節蛋糕盤點！法朋聯名香檸青抹戚風　LADY KELLY推康乃馨造型

中科二林帶動彰化3鄉鎮房價　縣長祭「3多優勢」吸引LaLaport

Tory Burch Charlie包爆紅預備中！款式太多＋容量剛剛好通勤約會都好搭

家中人瑞加總超過三百歲　潘若迪百歲父遺願曝光

模里西斯官員稱「未批過飛航許可」？　總統府：扭曲事實非常不可取

不老生化人！詹皇再度超越自我　改寫季後賽最老單場25分球員紀錄

侯友宜祈禱會談「交棒」　點名要交給做實事的人力挺李四川

藥單誤打一天84顆　陸大媽吃42顆後才發現不對

同事不喜歡伴手禮！「下秒1舉動」她錯愕：是我謹慎過頭？

【涉幫男友偷查個資】負責官邸維安女警遭移送北檢

國際熱門新聞

正妹潑水節「遭射迷姦藥」逆轉！驗血無GHB

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

不滿對台軍售　中國罕見制裁7家歐盟實體

男擁2400萬存款退休　2年後卻反悔

越南母領光積蓄All-in黃金　3週賠光崩潰

台積電ADR飆漲5.18％　美股那指標普新高

川普稱伊朗將提和平方案　談判2大底線曝

爆焚化爐棄屍案！旭山動物園恐無限期休園

以軍把「黎巴嫩村莊」夷為平地！恐怖對比曝

澳女醫誘情傷病患3年　診間安靜激戰

川普傳要停西班牙成員資格　北約打臉

美特使抵巴基斯坦　伊朗打臉：不會直接談判

美司法部擬恢復「槍決、電椅、毒氣」死刑

台男「不會說日文」赴日詐騙被逮！姓名曝光

更多熱門

相關新聞

3千萬買美國居留權　川普金卡僅1人獲准

3千萬買美國居留權　川普金卡僅1人獲准

美國川普政府去年12月推出金卡簽證計畫，外國人只要支付100萬美元（約新台幣3160萬元），就能合法在美國居住、工作。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）23日透露，美國官方已批准1人的申請案，還有數百人正排隊待審。

伊朗戰爭釀油污外洩　太空都看得到

伊朗戰爭釀油污外洩　太空都看得到

保險套恐漲30%　全球最大廠撐不住

保險套恐漲30%　全球最大廠撐不住

智庫：美軍已消耗近半數愛國者飛彈

智庫：美軍已消耗近半數愛國者飛彈

航空大亂至少持續到7月！

航空大亂至少持續到7月！

關鍵字：

義大利富豪移民杜拜伊朗戰爭

讀者迴響

熱門新聞

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

正妹潑水節「遭射迷姦藥」逆轉！驗血無GHB

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！科學家：醒來別滑手機

鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐變化

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

蔣萬安騎YouBike被檢舉　結果大翻車

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚

韓正妹YTR來台定居9年還開店　揭2國最大差異

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

更多

最夯影音

更多
闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈
中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面