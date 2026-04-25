中東戰火！義大利稅制超香　吸引富豪

▲圖為義大利羅馬。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰火延燒，杜拜的零稅天堂地位正悄悄動搖，而義大利正以稅制與美好生活向全球富豪張開雙臂。

法國富豪出走 義大利成首選

義大利早已因祭出稅務優惠吸引富裕外籍人士而遭法國政府抨擊，如今隨著中東戰事衝擊波灣國家，這股移居潮更有加速之勢。法國一名男子羅貝爾（Robert，化名）自稱小有資產，8年前賣掉公司後便移居羅馬，並在戴高樂機場受訪時稱，離開法國的主因是義大利的美麗、藝術與音樂。

不過稅務優惠確實是非常甜蜜的附加福利，羅貝爾分析，同樣是買房，在法國得繳俗稱「公證費」的高額費用，大部分進了政府口袋；但在義大利購買第一棟房子可直接免稅。法國總統馬克宏推行的不動產財富稅讓擁有千萬美元房產的人非常痛苦，義大利則完全沒有類似的稅。

在義大利，繼承房產100萬歐元（約新台幣3680萬元）以內免稅，超過門檻也僅課4%；法國的免稅門檻卻只有10萬歐元（約新台幣368萬元），超過後最高課到45%。

定額稅制有上限 年繳稅最高30萬歐元

對超級富豪而言，義大利更像是避稅天堂。義大利針對海外所得設有「定額稅」上限，不管賺多少，每年繳稅最高就是30萬歐元（約新台幣1100萬元），此前門檻曾低至10萬、後調為20萬。

Henley & Partners表示，「就算是30萬歐元，對年收入超過100萬的人來說，跟歐洲其他地方比都還是很低」。

羅貝爾也透露，近期已有2名在倫敦金融城從事金融業的法國富豪朋友搬到義大利，他們原本就在尋找與英國舊制度同樣友善的稅務環境。

法國人蠢蠢欲動 但正式出走仍是少數

律師巴雷（Jerome Barre）指出，他每周都在跟想離開法國的人開會，「他們對現在的稅務狀況非常不滿，也擔心未來會更嚴苛，對政治環境沒有信心。稅制幾乎年年在變，很多人很怕2027年新總統選出來後，情況會比現在更糟。」

不過巴雷也強調，目前仍多半是在考慮要不要搬的階段，真正付諸行動的是少數，搬家需要縝密規劃，企業主還得把公司登記地址一起遷走，在法國也有離境稅的問題。

杜拜零稅生活難割捨 中東戰火成關鍵變數

另一方面，中東戰事讓原本穩居全球富豪移民首選的杜拜陷入不確定。根據數據，杜拜去年是百萬富翁移民的第一首選，但這個數字在2026年預計將大幅下滑。

專家稱，阿拉伯聯合大公國大多數居民仍是靠高薪工作累積財富的普通上班族，「如果戰爭打得比較短，他們會留下來；如果拖太久，人們勢必考慮換個地方，或先把家人接走，自己繼續遠端工作」，但要放棄零稅生活並不容易，「當你待在一個完全不用繳稅的國家，要回到一個要繳很多稅的地方真的很困難」。