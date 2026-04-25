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獨／阿聯酋航空全面調漲票價　阿提哈德下周再漲燃油附加費

▲▼ 。（圖／虎航、阿聯酋航空）

▲阿聯酋航空。（示意圖／阿聯酋航空提供）

記者周湘芸／台北報導

中東戰火未歇，航空燃油價格持續飆升，各家航空陸續調漲各項費用或減班因應。阿聯酋航空（Emirates）近日向業者發出公告，針對全航點FIT（個人）票價調漲，據了解，漲幅約在7%；而阿提哈德航空（Etihad）也預計下周一（27日）起調漲燃油附加費。

阿聯酋航空近日向各旅行業者發出「全航點票價調整通知」，調漲全航點、全艙等FIT票價，除台北-杜拜最高艙等，其餘航點將依現行票面調漲7%，實際票價依GDS系統（全球分銷系統）為主。

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阿聯酋航空證實，在當前地緣政治情勢影響下，燃油價格已接近歷史高點，燃油成本持續攀升，對票價形成無可避免的壓力，公司已盡最大努力吸收成本壓力，仍於全球航網進行小幅票價調整，後續將持續密切關注市場變化，並致力以具競爭力的價格，持續提供優質的服務體驗。

因應航空燃油價格持續上漲，阿提哈德航空也表示，下周一（27日）起將再調漲燃油附加費，台北-阿布達比單程經濟艙從160美元調漲為190美元，漲幅18.8%，商務艙從240美元調漲為275美元，漲幅14.6%。

至於華航、長榮及星宇等國籍航空，國際航線客運燃油附加費收取標準，是依據中油公司國際航空燃油公告牌價變化調整，並報請民航局備查，上一次調整為4月7日，短程線從17.5美元（約台幣551元）調漲為45美元（約台幣1417元），長程線45.5美元（約台幣1433元）調整為117美元（約台幣3684元），下一次可調整時間點為5月。

另外，國泰航空日前也宣布，因應航空燃油價格飆漲，為紓緩成本壓力，將整合國泰航空及香港快運5月16日至6月30日少量客運航班，其中，國泰航空將取消佔總數約2%的航班，香港快運則取消佔總數約6%的航班，並協助旅客轉乘24小時內出發的其他航班。

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