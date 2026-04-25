大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

▲大甲媽回鑾抵達彰化，有女子控訴莫名遭員警壓制。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動，24日回鑾進入彰化市，現場數萬名信眾一路跟隨，深夜11點左右媽祖鑾轎從民族路右轉永樂街路口時，險些爆發大亂鬥，不過一名女子PO文指控自己遭警察壓制，質疑「我看起來是會攻擊警察的人嗎」。彰化分局澄清，是女子推擠警察在先，後續將依妨害公務罪送辦。

24日晚間大甲鎮瀾宮媽祖進入彰化市，大批信眾將現場擠得水洩不通，鑾轎難以移動，11點左右甚至一度有黑衣人爆發拉扯，員警見狀隨即介入將雙方人馬拉開，才免於大亂鬥再度上演。

然而，現場卻傳出當下有女子遭到壓制，這名當事人也在Threads上發文指控警察一直推擠，自己只是要拉個人就被壓制，「我看起來是會攻擊警察的人嗎…」，並表示自己撞到腦部與眼睛，目前已經驗傷，影片中也拍下她遭警察圍脖向下壓制。而文章曝光後引發兩派人馬議論，有人認為警察過度執法，也有人從其他影片角度發現是女子有錯在先。

對此，彰化分局回應，經蒐集查證現場相關影像，發現係該名女子先推擠本分局同仁，才遭到同仁壓制，後續會傳喚該名女子到案說明，將依妨害公務罪嫌送辦。