成功嶺上兵休假熬夜　隔天站哨「瞬間沉睡」被旅長抓包

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年9月在成功嶺服役，因為前一天休假熬夜，導致隔天站哨時過於疲憊，竟瞬間陷入沉睡，結果被旅長親自查哨抓包。台中地院法官審理後，依犯陸海空軍刑法第34條第1項之因睡眠而廢弛職務罪，判處阿豪有期徒刑3個月，緩刑2年。

▲阿豪因站哨打瞌睡而吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪在陸軍某步兵旅擔任上兵，2025年9月要執行成功嶺營區的門口衛哨勤務（4時至6時），他身為哨長，應當負責營區安全維護，卻因為前一天休假時熬夜玩線上遊戲，導致執行勤務時過於疲憊，竟在查哨官查哨完畢之後，立刻盤腿坐下並瞬間沉睡。

阿豪睡著大約17分鐘之後，旅長親自來查哨，他這才驚醒。此案經由台中憲兵隊移送偵辦，阿豪也在接受警詢及檢方偵查時，對於上述行為均坦承不諱。

台中地院法官認為，阿豪當時身為現役軍人，明知服衛哨勤務應該隨時保持警戒，竟在執行哨兵勤務時打瞌睡，影響軍事單位的門禁安全，考量到他已經坦承犯行，最終依犯陸海空軍刑法第34條第1項之因睡眠而廢弛職務罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，另宣告緩刑2年，緩刑期間應向公庫支付3萬元。全案仍可上訴。