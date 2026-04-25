　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

成功嶺上兵休假熬夜　隔天站哨「瞬間沉睡」被旅長抓包

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年9月在成功嶺服役，因為前一天休假熬夜，導致隔天站哨時過於疲憊，竟瞬間陷入沉睡，結果被旅長親自查哨抓包。台中地院法官審理後，依犯陸海空軍刑法第34條第1項之因睡眠而廢弛職務罪，判處阿豪有期徒刑3個月，緩刑2年。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲阿豪因站哨打瞌睡而吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪在陸軍某步兵旅擔任上兵，2025年9月要執行成功嶺營區的門口衛哨勤務（4時至6時），他身為哨長，應當負責營區安全維護，卻因為前一天休假時熬夜玩線上遊戲，導致執行勤務時過於疲憊，竟在查哨官查哨完畢之後，立刻盤腿坐下並瞬間沉睡。

阿豪睡著大約17分鐘之後，旅長親自來查哨，他這才驚醒。此案經由台中憲兵隊移送偵辦，阿豪也在接受警詢及檢方偵查時，對於上述行為均坦承不諱。

台中地院法官認為，阿豪當時身為現役軍人，明知服衛哨勤務應該隨時保持警戒，竟在執行哨兵勤務時打瞌睡，影響軍事單位的門禁安全，考量到他已經坦承犯行，最終依犯陸海空軍刑法第34條第1項之因睡眠而廢弛職務罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，另宣告緩刑2年，緩刑期間應向公庫支付3萬元。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 8632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
領光積蓄All-in黃金！　越南母「3周賠光」崩潰
26歲下士營區墜樓亡！　家屬求真相
張凌赫親回《逐玉》台灣爆紅！　專訪4亮點揭拍攝內幕
凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！　科學家解惑
快訊／蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥0互動
「黎巴嫩村莊」被夷為平地！　衛星影像恐怖對比曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

26歲下士營區墜樓亡！家屬求真相　八軍團撤查有無不當管教

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

鄰居亂停車！高雄阿北抓狂「拔釘器砸車」還打人　挨告3罪慘了　

成功嶺上兵休假熬夜　隔天站哨「瞬間沉睡」被旅長抓包

鄰長來泡茶「開收銀機偷錢」闆娘目擊　一看監視器驚：偷了2次

「神奇療效」全是假！詐團假冒榮總院長賣藥　士檢分案調查

吐一地不爽要收5千清潔費！中和莽男砸破居酒屋玻璃　闆娘怒告

透天厝深夜惡火！3樓臥房驚見男焦屍　老母人在1樓不知有火警

恐嚇「報警抓妳做八大」摩鐵7次性侵高一女　噁男判3年8月

監獄爆黑幕！受刑人爽用3手機　竟驚見與獄政主管吃喝玩樂照

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

26歲下士營區墜樓亡！家屬求真相　八軍團撤查有無不當管教

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

鄰居亂停車！高雄阿北抓狂「拔釘器砸車」還打人　挨告3罪慘了　

成功嶺上兵休假熬夜　隔天站哨「瞬間沉睡」被旅長抓包

鄰長來泡茶「開收銀機偷錢」闆娘目擊　一看監視器驚：偷了2次

「神奇療效」全是假！詐團假冒榮總院長賣藥　士檢分案調查

吐一地不爽要收5千清潔費！中和莽男砸破居酒屋玻璃　闆娘怒告

透天厝深夜惡火！3樓臥房驚見男焦屍　老母人在1樓不知有火警

恐嚇「報警抓妳做八大」摩鐵7次性侵高一女　噁男判3年8月

監獄爆黑幕！受刑人爽用3手機　竟驚見與獄政主管吃喝玩樂照

遲到1年看也值得！張凌赫「鬱結於心靠我來治」《愛你》10金句超療癒

台將2A罕見同場對決！林振瑋4局無失分奪首勝　莊陳仲敖7局吞首敗

陳冠叡回家開唱！爸爸激烈搶票「發言超萌」　粉絲笑哭：兒子沒給票

夫妻買房節稅做一半　他少做一動作險多繳4倍稅金

提前吃好壯陽藥「等未婚妻來」！人還沒到　29歲印度男暴斃床上

26歲下士營區墜樓亡！家屬求真相　八軍團撤查有無不當管教

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

領光積蓄All-in黃金！　越南母「3週賠光」崩潰

鄰居亂停車！高雄阿北抓狂「拔釘器砸車」還打人　挨告3罪慘了　

反鎖教室「持18公分刀」殺老師　法少年遭判刑15年

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

社會熱門新聞

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚

拖女高中生進草叢　男嫌被法院羈押

保險女業務狂倒貼客戶！夜闖公寓嚇壞他

銀行搶案對峙畫面曝　歹徒開槍反被壓制

北市里長曝搶銀行嫌犯：是里內關懷對象

大甲媽回鑾　深夜再爆黑衣人叫囂推擠

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

梁育誌殺女大生無期徒刑定讞　大馬留台聯總：難接受

台中男檢查腸胃隔天竟亡　家屬批診所無歉意

民進黨青年部前主任被判刑　理由曝光

受刑人爽用3手機　竟驚見與獄政主管吃喝玩樂照

離譜！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」

更多熱門

相關新聞

役男「出國探病」一去不回　下場慘了

役男「出國探病」一去不回　下場慘了

阿輝（化名）是役齡男子，2014年間他以留學生身分出國探病奔喪，卻一去不回，遲遲未能接受徵兵處理，因而挨告。台中地院法官日前審理後，依犯妨害兵役治罪條例第3條第7款之妨害役男徵兵處理罪，判處阿輝有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

中國律師台中地院幫打官司　檢不起訴

中國律師台中地院幫打官司　檢不起訴

偷吃人妻9個月　牌友慘賠30萬

偷吃人妻9個月　牌友慘賠30萬

通緝犯要上銬就暴走　代價判刑2個月

通緝犯要上銬就暴走　代價判刑2個月

台中男睡覺被警叫醒嗆告　結局曝光

台中男睡覺被警叫醒嗆告　結局曝光

關鍵字：

台中地院

讀者迴響

熱門新聞

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

正妹潑水節「遭射迷姦藥」逆轉！驗血無GHB

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐變化

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

蔣萬安騎YouBike被檢舉　結果大翻車

中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

尿尿「有3感覺」別拖了！　醫：恐已被細菌攻佔

韓正妹YTR來台定居9年還開店　揭2國最大差異

更多

最夯影音

更多
闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈
中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面