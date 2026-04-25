南部防較大雨勢「入夜趨緩」　下周又有鋒面接力

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天華南雲雨區影響，各地仍有降雨機率，南部要留意較大雨勢，入夜降雨趨緩，明、後天各地多雲到晴。下周三又有鋒面通過，東北季風增強，各地再轉濕涼。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天華南雨區東移影響，白天各地仍有短暫陣雨，南部為局部雷雨，且有較大雨勢，入夜水氣減少，僅有局部零星降雨。明天白天到下周一各地多雲到晴，東半部及恆春為零星降雨，午後西半部山區也有零星短暫雨。下周二迎風面水氣多，東半部及恆春有局部短暫雨，西半部多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有短暫雨。

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▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，下周三鋒面通過，降雨增多，東半部有局部短暫陣雨，西半部也有短暫陣雨或雷雨。下周四東北季風及華南雲雨區影響，各地有局部短暫陣雨。下周五東北季風減弱，水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星雨。

溫度方面，他表示，今天北部及東部高溫22至24度，其他地區25至27度，各地低溫19至22度。明天東北季風減弱，氣溫回升，東半部高溫27至28度，西半部30至31度，南部33度。下周三東北季風增強，高溫下降，周四各地轉涼，北部高溫26度，中南部27至28度。下周五氣溫才會回升。

他也說，下周一晚間至周三清晨馬祖有霧。另外，下周三西南風較強，東南部有焚風機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）