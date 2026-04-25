　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

路透：美國務院示警　DeepSeek等中企涉竊AI模型

▲AI,人工智慧,示意,科技。（圖／CFP）

▲各國積極發展AI。（圖／CFP）

文／中央社

根據路透社看到的外交電報，美國國務院已下令在全球範圍內推動一項行動，關注其所稱包括人工智慧（AI）新創公司DeepSeek在內的中國企業，廣泛竊取美國AI實驗室智慧財產權的行為。

這封電報提到，此舉目的在「警告使用從美國專有AI模型蒸餾而來的AI模型所帶來的風險，並為美國政府可能的後續行動與外展工作鋪路」。

蒸餾（distillation）是指利用較大、造價昂貴的AI模型的輸出來訓練較小型AI模型的過程，以此降低訓練新型強大AI工具的成本。

去年以低成本AI模型震驚全球的中國新創公司DeepSeek，今天推出一款備受期待的新模型預覽版，這款模型專為華為晶片技術打造，凸顯中國在AI領域日益增強的自主能力。

美國國務院、DeepSeek與中國駐華盛頓大使館均未立即回覆置評請求。這封電報也提到中國AI公司月之暗面（Moonshot AI）與稀宇科技（MiniMax）。這兩家公司也未立即回覆置評請求。

白宮本週也提出類似指控，中國駐華盛頓大使館稱這些是「毫無根據的指控」，並表示北京「高度重視智慧財產權保護」。

這封日期標註為4月24日的電報，已發送至全球各外交與領事機構，指示外交人員向外國對口官員表達對「敵方提取與蒸餾美國AI模型的擔憂」。

這封文件指出：「另已向北京發送外交照會請求與訊息，以便就此事與中國提出交涉。」

這封先前未曾報導過的電報，顯示川普政府正嚴肅看待各界對中國蒸餾美國AI模型日益增加的疑慮。

電報指出：「暗地從未經授權蒸餾行動開發出來的AI模型，使外國勢力能以一小部分成本，推出在特定基準測試中看似表現相當的產品，但無法複製原始系統的完整性能。」電報還提出，這個行動「還刻意移除生成模型中的安全協議，並撤銷確保那些AI模型在意識形態上保持中立與追求真相的機制」。

路透社今年2月報導，OpenAI曾警告美國國會議員，中國AI新創公司DeepSeek將目標鎖定這家聊天機器人ChatGPT開發商與美國主要AI公司，試圖複製模型並將模型用於自身訓練。

數週後，美國總統川普將訪問北京會晤中國國家主席習近平，勢必將升高這兩大對立強權之間長期存在的科技戰緊張局勢，這場科技戰曾因去年10月促成的緩和局勢而有所降溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
437 1 8632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
領光積蓄All-in黃金！　越南母「3周賠光」崩潰
26歲下士營區墜樓亡！　家屬求真相
張凌赫親回《逐玉》台灣爆紅！　專訪4亮點揭拍攝內幕
凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！　科學家解惑
快訊／蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥0互動
「黎巴嫩村莊」被夷為平地！　衛星影像恐怖對比曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

路透：美國務院示警　DeepSeek等中企涉竊AI模型

陸男大生戴假髮潛入女宿　躲廁所「偷原味內衣」轉賣

重慶官場大風暴！貪官入獄確診愛滋　淫亂後宮現形

私密片感情爭議再起！　正妹網紅駁出軌：男人只是調劑品

陸宣布開放陸客自由行　羅文嘉：去年2月我方就發函對岸

陸要求增加兩岸直航點　海基會：沒客人的虧損誰承擔？

機器人表演突熊抱學生妹Coser不放　工作人員急上前拉開

海基會：「惠台」收買政治人物　損失最大是農漁民

陸村支書開推土機活埋村民　陸網瘋傳影片：什麼年代了？還有這事兒

陸影業巨頭華誼兄弟「被申請破產」　8年巨虧80億...還不起千萬債務

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中和興南夜市變戰場！300警力圍捕黑幫元老 歹徒怒吼「我有手榴彈！」｜ETtoday新聞雲記者 黃哲民｜劉邦誠駁火案●上｜《我在案發現場》

中信銀搶匪現身！身穿短褲、雨鞋　警方上銬戒護帶出

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

路透：美國務院示警　DeepSeek等中企涉竊AI模型

陸男大生戴假髮潛入女宿　躲廁所「偷原味內衣」轉賣

重慶官場大風暴！貪官入獄確診愛滋　淫亂後宮現形

私密片感情爭議再起！　正妹網紅駁出軌：男人只是調劑品

陸宣布開放陸客自由行　羅文嘉：去年2月我方就發函對岸

陸要求增加兩岸直航點　海基會：沒客人的虧損誰承擔？

機器人表演突熊抱學生妹Coser不放　工作人員急上前拉開

海基會：「惠台」收買政治人物　損失最大是農漁民

陸村支書開推土機活埋村民　陸網瘋傳影片：什麼年代了？還有這事兒

陸影業巨頭華誼兄弟「被申請破產」　8年巨虧80億...還不起千萬債務

遲到1年看也值得！張凌赫「鬱結於心靠我來治」《愛你》10金句超療癒

台將2A罕見同場對決！林振瑋4局無失分奪首勝　莊陳仲敖7局吞首敗

陳冠叡回家開唱！爸爸激烈搶票「發言超萌」　粉絲笑哭：兒子沒給票

夫妻買房節稅做一半　他少做一動作險多繳4倍稅金

提前吃好壯陽藥「等未婚妻來」！人還沒到　29歲印度男暴斃床上

26歲下士營區墜樓亡！家屬求真相　八軍團撤查有無不當管教

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

領光積蓄All-in黃金！　越南母「3週賠光」崩潰

鄰居亂停車！高雄阿北抓狂「拔釘器砸車」還打人　挨告3罪慘了　

反鎖教室「持18公分刀」殺老師　法少年遭判刑15年

【蛇類大爆發】40分鐘就一件通報！ 捕蛇達人：開始覓食繁殖

大陸熱門新聞

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

重慶官場風暴！貪官入獄確診愛滋　淫亂後宮現形

正妹網紅駁出軌：男人只是調劑品

穿睡衣女子買55萬黃金首飾 店員察覺不對勁果斷報警

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務 「要錢不要命」平台強制下線240次

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

媽媽袋子裡查出陸護照！他依親定居遭廢止

機器人表演突熊抱學生妹Coser不放 工作人員急上前拉開

魚缸有鱷魚還逼主播泡下去　博主遭封號

陸村支書開推土機活埋村民 陸網瘋傳影片：什麼年代了？還有這事兒

52歲男「整日疑妻出軌」竟是患神經梅毒

陸影業巨頭華誼兄弟「被申請破產」 8年巨虧80億...還不起千萬債務

陸要求增加兩岸直航點　海基會：虧損誰擔？

陸女大生受邀參加潑水節疑「平行輸出」轉賣緬甸 家人付贖金救不回

更多熱門

相關新聞

2026科普行動書車啟航　結合AI打造閱讀新體驗

2026科普行動書車啟航　結合AI打造閱讀新體驗

為持續深耕科學教育、提升全民科學素養，桃園市政府攜手張榮發基金會24日於桃園市立圖書館青埔智慧科技分館舉辦「科普行動書車啟航」活動，由市長張善政、張榮發基金會執行長鍾德美共同揭開年度「科普好好玩」系列活動序幕。

機器人表演突熊抱學生妹Coser不放 工作人員急上前拉開

機器人表演突熊抱學生妹Coser不放 工作人員急上前拉開

AI防詐再升級陳怡珍肯定智能ATM機制籲持續強化

AI防詐再升級陳怡珍肯定智能ATM機制籲持續強化

台股大盤季線乖離率高！他改買台股的美股ETF

台股大盤季線乖離率高！他改買台股的美股ETF

全台首創！奇美醫院推「醫療AI職能護照」醫護AI能力可驗證

全台首創！奇美醫院推「醫療AI職能護照」醫護AI能力可驗證

關鍵字：

路透蒸餾AI

讀者迴響

熱門新聞

顧立雄剛震怒完！陸軍學員遭教官連開8槍

欠7百萬才搶銀行　他落網喊：想看小孩

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

正妹潑水節「遭射迷姦藥」逆轉！驗血無GHB

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

鄭家純懷孕自爆「兩朵已凋零」　曬12週近照吐變化

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

蔣萬安騎YouBike被檢舉　結果大翻車

中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

行動電源不要了！他曝「拿去這」能換200塊

尿尿「有3感覺」別拖了！　醫：恐已被細菌攻佔

韓正妹YTR來台定居9年還開店　揭2國最大差異

更多

最夯影音

更多
闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈

闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏　起出槍枝、手榴彈
中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

40歲後體力、氣色都走下坡？專家：恐與「隱性營養不足」有關

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

2026報稅全攻略！6大新制一次看 租屋族賺18萬、幣圈今年恐被查

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面