路透：美國務院示警　DeepSeek等中企涉竊AI模型

▲各國積極發展AI。（圖／CFP）



文／中央社

根據路透社看到的外交電報，美國國務院已下令在全球範圍內推動一項行動，關注其所稱包括人工智慧（AI）新創公司DeepSeek在內的中國企業，廣泛竊取美國AI實驗室智慧財產權的行為。

這封電報提到，此舉目的在「警告使用從美國專有AI模型蒸餾而來的AI模型所帶來的風險，並為美國政府可能的後續行動與外展工作鋪路」。

蒸餾（distillation）是指利用較大、造價昂貴的AI模型的輸出來訓練較小型AI模型的過程，以此降低訓練新型強大AI工具的成本。

去年以低成本AI模型震驚全球的中國新創公司DeepSeek，今天推出一款備受期待的新模型預覽版，這款模型專為華為晶片技術打造，凸顯中國在AI領域日益增強的自主能力。



美國國務院、DeepSeek與中國駐華盛頓大使館均未立即回覆置評請求。這封電報也提到中國AI公司月之暗面（Moonshot AI）與稀宇科技（MiniMax）。這兩家公司也未立即回覆置評請求。

白宮本週也提出類似指控，中國駐華盛頓大使館稱這些是「毫無根據的指控」，並表示北京「高度重視智慧財產權保護」。

這封日期標註為4月24日的電報，已發送至全球各外交與領事機構，指示外交人員向外國對口官員表達對「敵方提取與蒸餾美國AI模型的擔憂」。

這封文件指出：「另已向北京發送外交照會請求與訊息，以便就此事與中國提出交涉。」

這封先前未曾報導過的電報，顯示川普政府正嚴肅看待各界對中國蒸餾美國AI模型日益增加的疑慮。

電報指出：「暗地從未經授權蒸餾行動開發出來的AI模型，使外國勢力能以一小部分成本，推出在特定基準測試中看似表現相當的產品，但無法複製原始系統的完整性能。」電報還提出，這個行動「還刻意移除生成模型中的安全協議，並撤銷確保那些AI模型在意識形態上保持中立與追求真相的機制」。

路透社今年2月報導，OpenAI曾警告美國國會議員，中國AI新創公司DeepSeek將目標鎖定這家聊天機器人ChatGPT開發商與美國主要AI公司，試圖複製模型並將模型用於自身訓練。

數週後，美國總統川普將訪問北京會晤中國國家主席習近平，勢必將升高這兩大對立強權之間長期存在的科技戰緊張局勢，這場科技戰曾因去年10月促成的緩和局勢而有所降溫。