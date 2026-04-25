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「神奇療效」全是假！詐團假冒榮總院長賣藥　士檢分案調查

▲▼ 詐騙 。（圖／台北榮總提供）

▲士林地檢署檢方針對台北榮總院長陳威明遭詐騙集團冒名販售藥品主動分案偵辦。（圖／台北榮總提供）

記者黃宥寧、葉品辰／台北報導

台北榮總院長陳威明遭詐騙集團冒名販售藥品，士林地檢署昨(24)日已主動分案偵辦，指派打詐及民生犯罪專組檢察官展開調查，強調將從嚴追查不法，遏止冒用醫療名義危害民眾健康的詐騙行為。

士檢指出，近期有詐騙集團冒用台北榮總院長名義，在網路散布不實醫療資訊，並販售來源不明藥品，誤導民眾購買，引發社會關注。檢方獲報後立即啟動偵辦程序，後續將積極追查相關犯行，全力壓制此類詐騙，維護醫療體系信譽與社會秩序。

陳威明近來頻遭冒名詐騙，甚至在門診中已有患者受影響，據了解，他日前看診時，有3名患者主動詢問「院長是否有賣藥」，其中1人甚至已實際購買相關產品，還帶著商品與發票到場求證，讓他相當痛心。

台北榮總也已發布聲明澄清，強調院長並未販售任何藥品，呼籲民眾切勿輕信網路廣告。陳威明則分析，詐騙手法日益精細，除冒用姓名外，還會剪接過去發言內容，甚至模擬聲音製作宣傳影片，讓真實度大幅提升，連高教育程度族群也可能受騙。

他指出，詐騙廣告多鎖定關節疾病族群，結合其骨科專業背景與臨床用語，提高說服力，讓人誤以為真。儘管院方一旦掌握資訊就會通報相關單位並要求平台下架，但詐騙內容往往迅速重現，甚至一天出現多個版本，多來自境外IP，查緝困難。

士檢也呼籲，民眾對於網路上標榜「神奇療效」的產品應提高警覺，避免購買來路不明藥品，以免傷財又傷身；若發現疑似詐騙，可撥打165反詐騙專線或向檢警單位檢舉，共同防堵詐騙行為擴散。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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