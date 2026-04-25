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免拆、免清洗！循環扇積灰塵「1招秒乾淨」　網驚：太方便

▲▼ 。（圖／jeaneast2100提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲循環扇免拆解，「風槍一吹」灰塵不見了。（圖／jeaneast2100提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

太實用！一名網友想清理循環扇，卻怕硬拆弄壞零件，朋友建議可用風槍吹灰，讓他靈機一動拎去自助洗車場，花10元用高壓風槍吹乾淨。貼文曝光後，引發網友狂讚，「拆了老半天，原來可以用風槍」、「有拆過循環扇，馬達部分根本清不乾淨，下次我也要用風槍」。

一名網友在Threads表示，近日想清理家裡的循環扇，就怕硬拆會弄壞卡榫或零件，只能對著滿是灰塵的扇葉苦惱。這時朋友隨口建議，如果手邊有風槍，其實可以直接把灰塵吹掉。

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沒想到這句話讓原PO突然開竅，於是他直接拎著循環扇出門，前往自助洗車場使用高壓風槍，對著循環扇內外一陣猛吹，卡在縫隙裡的灰塵也跟著被吹出來。原PO笑稱，整個清潔過程只花10元就搞定，比起拆半天還怕裝不回去，這招簡單又有效。

底下網友紛紛驚呆太方便，「原來可以用這招！學起來」、「好聰明，原本今天要拆的說」、「揪團吹電風扇，感覺投10元可以吹很多台欸」、「我有拆過循環扇，超難拆，裝回去更難…. 而且馬達部分根本清不乾淨，下次我也要用風槍」、「我後來買任何風扇都是要能拆洗」、「之前拆了老半天，原來還可以用風槍」。

也有網友分享，「背後有螺絲，我拆過一次，家裡如果有蓮蓬頭可以切換沖洗模式的，我是都直接沖，可以洗八成，一年沖兩次，盡量不要洗到馬達跟軸心」。

＊本文獲得jeaneast2100授權提供。

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