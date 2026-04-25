鄰長來泡茶「開收銀機偷錢」闆娘目擊　一看監視器驚：偷了2次

▲林姓鄰長涉嫌在里民的菸酒行偷錢，得手1萬1000元，里民憤而報警。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中地區熱心公益、被稱為「廟東先生」的黃朝淵於網路踢爆，指台中市豐原區1名林姓鄰長，近日在里民開設的菸酒行，涉嫌兩度打開收銀台行竊現金，還專挑百元、千元鈔下手，「簡直把里民當作ATM！」，警方清查，林男共盜取約1萬1千元現金，已於23日將他通知到案，偵訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

黃朝淵在網路平台PO文指出，林姓鄰長5年來幾乎每天都會到該名里民的菸酒行泡茶聊天，22日上午11時許林男照舊前往，老闆娘因信任鄰長身份，到後方廚房煮飯，獨留林男1人留在店裡，途中聽到店內收銀櫃檯有打開的聲音，結果竟發現鄰居在偷錢。

黃說，老闆娘擔心安危，不敢打草驚蛇，等鄰長離去後才調閱監視器，一查才知林男14日時就曾下手行竊，黃朝淵提醒當地里民，「尤其是有做店頭生意，務必小心這位手腳不乾淨的慣竊鄰長，避免辛苦錢遭本應保護里民的鄰長，利用信任關係而趁機竊取」。

據了解，林男在店家報案後，曾數次前往菸酒行希望私下和解，店家拒絕，堅持提告。

警方證實，本案於22日接獲徐老闆娘報案，指稱店鋪收銀台內的財物遭竊取，調閱監視器查出，林男（68歲）分別於14日、22日趁被害人不注意，偷取收銀台抽屜內現金，損失現金共約1萬1000元；警方23日通知林男到案說明，全案訊後依竊盜罪嫌移請台中地檢署偵辦。