以軍把「黎巴嫩村莊」夷為平地！　CNN曝衛星影像恐怖對比

▲以色列持續加大對黎巴嫩的攻擊。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，雙方戰線持續延伸至中東其他國家，以軍在黎巴嫩南部的地面行動規模更是驚人。CNN分析衛星影像指出，黎巴嫩大範圍村莊遭夷為平地，即便以色列與真主黨已達成停火協議，地面摧毀行動仍持續進行中。

Netanyahu has done a ‘Gaza’ to southern Lebanon - Thousands of houses have been bombed to the ground! pic.twitter.com/R65GEjyNxe — Ashok Swain (@ashoswai) April 24, 2026

根據CNN對衛星影像的深入分析，以色列軍隊在黎巴嫩南部展開的地面行動，與加薩走廊的作戰模式高度相似。以軍使用推土機拆除建築、炸藥爆破夷平整座村莊，多處聚落幾乎被徹底抹去。外界形容，整個黎巴嫩南部已有大片區域遭受毀滅性破壞。

真主黨在以色列與美國對伊朗發動戰爭2天後的3月2日，向以色列發射火箭彈。以色列隨即展開大規模報復行動，軍機在黎巴嫩全境執行空襲任務，地面部隊同步向南方推進並控制更多領土，整場軍事行動迅速從打擊真主黨升級為系統性摧毀黎巴嫩南部地區基礎設施與聚落。

儘管以色列與真主黨上周已達成停火協議，然而以軍在黎巴嫩南部的地面行動並未隨之停止。CNN分析的衛星影像顯示，停火後仍有建築物持續遭到破壞，其中大部分是住宅，不是被夷為平地，就是無法居住。