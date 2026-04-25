恐嚇「報警抓妳做八大」摩鐵7次性侵高一女　噁男判3年8月

▲邱男威脅少女「若離開汽旅，就報警抓你做八大」，並對其強制性交多次。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／新竹報導

新竹一名邱姓男子透過社群軟體認識年僅15歲的少女後，多次以言語威脅控制對方行動，甚至在汽車旅館內多次違反其意願發生性行為。新竹地方法院審理後，依成年人故意對少年強制性交罪判處邱男3年8月徒刑。

判決指出，邱男於去年10月間透過Instagram結識當時年僅高一、15歲的少女，兩人短時間內發展為交往關係，並曾在汽車旅館發生性行為。不過，邱男之後開始以恐嚇手段控制A女行動與決定。

同年10月17日，邱男在新竹市一間汽車旅館房內，對少女出言威脅，稱「你出去試試看，你若離開，我就要報警抓你做八大」，讓少女因害怕而不敢反抗，遭強行性交3次。

數日後，10月24日至26日期間，邱男再度於汽車旅館內以相似手法恐嚇，揚言「你如果逃走我就要報警，跟你爸說你做八大的事情，我還會去你學校鬧事，我也會去你家潑漆，我還要貼對你不利的傳單，我會讓新竹人都知道你」，少女在極度恐懼下，又遭侵犯4次。

法院審酌，邱男明知女友是14歲以上未滿16歲之少女，正處於身心與人格發展之重要階段，就兩性關係仍處於懵懂之狀態，竟以言語威脅手段多次侵害A女性自主權強制性交罪，判處有期徒刑3年8月。