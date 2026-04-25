反鎖教室「持18公分刀」殺老師　法少年遭判刑15年

▲學生在課堂上持刀刺殺老師，震驚法國政界以及教育界。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

法國西南部濱海小鎮聖尚德呂茲（Saint-Jean-de-Luz）2023年發生校園喋血案，當年年僅16歲的學生把教室門反鎖，持18公分長的刀，刺殺52歲西班牙語女教師拉賽爾（Agnes Lasalle）。此案經過4天閉門審理，判決結果24日正式出爐，凶手被判刑15年，較原先量刑建議的16年少了1年。

反鎖教室門 持18公分刀猛刺

法廣報導，此案發生在2023年2月22日，這名平時成績優異、無犯罪紀錄的少年，在西語課即將結束前，突然反鎖教室門，隨即掏出一把長達18公分的尖刀，對準教師拉賽爾的胸口猛刺。根據課堂上女學生伊利斯（Ines）當時的說法，少年在接近拉賽爾之後，一語不發，把刀刺進老師胸膛。

儘管搶救，拉賽爾仍因傷勢過重宣告不治。檢方調查發現，凶手在前一天就從父親家中偷走刀具，並用紙巾包裹藏於書包帶往學校，認定此案屬於預謀犯罪。

少年過去在全國考試曾獲得最高級別成績，警方懷疑，少年在案發當下可能處於心神失常狀態。

有聲音慫恿「去作惡」

報導稱，少年曾於2022年因重度抑鬱症企圖自殺，並接受心理治療。他曾說，當時有一個「小小的聲音」不斷慫恿他去作惡。不過，法院在參考心理評估報告後，排除他在行凶時喪失判斷力的可能，認為其在犯案當下仍具備法律責任能力。

這起案件震驚法國政界以及教育界，案發隔日下午3時，全法國所有學校哀悼1分鐘。此案是法國繼2020年歷史教師帕蒂（Samuel Paty）遭斬首案後，再度發生教師被殺害的重大社會案件。

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