巴基斯坦首都封鎖管控現況曝光　官員：美伊談判可能隨時舉行

▲巴基斯坦首都大部分地區維持封鎖狀態。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗兩國關係緊繃，預計將在巴基斯坦首都進行和平談判，儘管雙方毫無即將會面的跡象，當局仍讓這座城市大部分地區維持封鎖狀態。通往首都的主要道路持續關閉，行政核心區「紅區」更被嚴密安全警戒圈團團包圍，緊鄰「藍區」的咖啡廳水果賣光、市場空蕩，車站不開，週末想回家的通勤族叫苦連天。

全城封鎖！隨時準備好迎接各方代表 包括川普

路透報導，首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）大多數地區已進入近一週的安全封鎖狀態，軍警已經做好萬全準備，官員稱美伊談判隨時可能展開，相關管制措施短期內不會解除，隨時準備好迎接包括美國總統川普（Donald Trump）在內的各方代表。

這已經是當地兩週內第二度進行封鎖，即便4月11日首輪談判未達成協議，巴國政府仍不敢掉以輕心。

▲巴基斯坦士兵街道巡邏。（圖／路透）

居民難熬！千人無法搭車 食物供應受衝擊

伊斯蘭馬巴德是座流動人口眾多的城市，許多居民平日在此工作，週末返鄉與家人團聚，但這樣的生活被打亂了，對他們來說，不確定性成了最難熬的部分。

巴士轉運站經理伊爾沙德（Abdur Rehman Irshad）表示，車站停擺關閉多日，天天有超過1000名乘客無法搭車。35歲民眾雷伊斯（Rizwana Raees）則稱，政府說法反覆，「現在除非看到照片或影片，否則沒人會相信他們真的來了」。

▲車站停擺關閉多日，天天有超過1000名乘客無法搭車。（圖／路透）

食物供應也受到衝擊，果菜攤商阿巴西（Saif-ur-Rehman Abbasi）稱，送農產品的貨車已在城市封鎖線外被攔了好幾天，但蔬果很容易壞，「我們還有房租要繳，生意也要維持」。藍區一間咖啡廳的員工透露，草莓早就賣完了，其他食材也所剩無幾。

媒體設備就緒 陷入無盡等待

各國媒體湧入伊斯蘭馬巴德一間飯店大廳，設備就緒，但卻陷入無盡等待。半島電視台白宮特派員曼蘇爾（Fadi Mansour）表示，原本以為從美國飛過來是趟短暫行程，但卻沒想到現在狀況變這樣，「我都不知道還要送洗幾次衣服」。

咖啡廳店員諷刺稱，「當伊斯蘭馬巴德解封時，荷莫茲海峽就封鎖；當海峽暢通時，這裡就封鎖」。